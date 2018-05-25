Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии

25 мая 2018, 16:33

Ливни с грозой, градом и шквалистым ветер ожидаются в Карачаево-Черкесии до конца суток, сообщило МЧС.

Согласно прогнозам, скорость ветра в республике будет достигать 25 метров в секунду. Из-за ливней ожидается повышение уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема, проинформировали в пресс-службе ведомства.

"Существует вероятность возникновения происшествий не выше муниципального характера, связанных с активизацией экзогенных процессов, что может привести к перекрытию автомобильных и железных дорог, повреждению опор ЛЭП и мостов, объектов жизнеобеспечения, разрушению жилых домов, строений, расположенных на трассах возможного схода селей, нарушениям в работе транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал также, что штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии. До 26 мая в республике ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистый ветер.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в столице Карачаево-Черкесии, Черкесске, идет дождь, скорость ветра составляет 9 м/с, температура воздуха +29 градусов. Ночью дождь прекратится, скорость ветра снизится до 2 м/с, температура - до +15 градусов. Затвра, 26 мая, вновь ожидается дождь, ветер усилится до 7 м/с, температура +23. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.