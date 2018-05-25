Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии

25 мая 2018, 13:41

Сильный дождь, гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Кабардино-Балкарии до 26 мая, сообщило МЧС.

По данным ведомства, в этот период времени ветер может усиливаться до 20-25 метров в секунду. В связи с ливнем ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, град, в горах возможен сход селей малого объема.

"Существует вероятность возникновения ЧС не выше межмуниципального характера, и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли и остекления зданий, гибелью сельхозкультур, повреждением садов плодовых деревьев, порывами линий связи и электропередач, повалом деревьев, широкоформатных конструкций, размывом берегов рек, прорывом дамб (плотин) прудов", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона на это время по возможности не выходить на улицы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике в течение дня будет идти дождь, ветер скоростью 6 метров в секунду, температура воздуха +29 градусов. Вечером дождь прекратится, скорость ветра снизится до 5 м/с, температура - до 20 градусов. 26 мая ожидается сильный дождь, скорость ветра - 4 м/с, температура составит 26 градусов. Вечером дождь прекратится. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.