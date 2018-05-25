Режим ЧС повторно введен в подтопленном североосетинском селе

25 мая 2018, 09:37

47 домов оказались в зоне подтопления в селении Цалык Правобережного района Северной Осетии, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в селе Цалык 20 мая. Тогда после дождей оказались подтопленными 39 частных домов. Жители отказались переехать в пункты временного размещения, сообщило МЧС.

23 мая режим ЧС был снят. Комиссия подсчитывала ущерб от подтопления в селе. Особенно сильно пострадало ветхое жилье, написал "15-й Регион".

Однако вечером 24 мая спасателям вновь поступило сообщение о подтоплении села.

"Поступило сообщение о том, что в Правобережом районе в селении Цалык произошло подтопление. На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Сегодня в республиканском главке МЧС России сообщили, что в селении Цалык введен режим ЧС. Из-за сильных ливней в селении подтоплено 47 домов, передает ТАСС.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", село Цалык располагается в 12 километрах севернее Беслана.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня в Беслане в течение дня без осадков, температура воздуха +28, ветер скоростью 4 метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура снизится до +15, скорость ветра - до 3 м/с. 26 мая ожидается сильный дождь, температура +26, скорость ветра составит 4 м/с. Вечером дождь прекратится. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы. Сервис доступен и в легкой версии.