Отец осужденного в Волгограде полицейского потребовал вмешательства прокуратуры

26 мая 2018, 15:39

Дело полицейского Дмитрия Дьякова, осужденного по обвинению во взяточничестве, сфальсифицировано и требует вмешаетльства генпрокурора и главы Следкома, заявил отец полицейского на сегодняшнем пикете в Волгограде. Адвокат Дьякова сообщил, что следствие начало проверку исчезновения материалов из дела осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля дядя осужденного полицейского, Дмитрия Дьякова, провел акцию против несправедливого, как он считает, приговора своему племяннику. 29 апреля отец и дядя полицейского приняли участие в митинге в защиту другого полицейского, Павла Степаненко, и заявили о плохих условиях в СИЗО, где Дьяков содержался до перевода в колонию в Пермском крае 21 апреля.

Полицейский Дмитрий Дьяков признан виновным в вымогательстве и получении взятки группой лиц по предварительному сговору и превышении должностных полномочий. Помимо девятилетнего срока заключения в колонии, ему назначили 200 тысяч рублей штрафа, он лишен звания лейтенанта. Его сослуживец Александр Чистоходов приговорен к восьми годам колонии.

Отец полицейского Геннадий Дьяков стоял сегодня с 9 до 11 часов на въезде в Волгоград со стороны поселка Максима Горького. На своих плакатах он написал: "Требуем приезда Генпрокуратуры и господина Бастрыкина для разбирательства в делах Дьякова Д., Степаненко П., Чистоходова А,, незаконно привлеченных к уголовной ответственности", "Цель прокуратуры, следственного комитета и судов Волгограда – показатели любой ценой, даже преступным путем, уничтожая документы и фальсифицируя уголовные дела".

Наркополицейский Степаненко в мае 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Но этот приговор был отменен как необоснованный, и дело рассматривается заново. 7 апреля 2018 года суд продлил арест Степаненко до 13 июля. Его жена заявила о необоснованности содержания супруга под стражей.

На пикет реагировали проезжавшие мимо люди. "Люди, ехавшие транзитом из Кемерово, остановились, спросили: «У вас то же самое, что и у нас?». Другие читали плакаты, сигналили", - рассказал Геннадий Дьяков.

"Цель пикета – обратить внимание на фальсификацию уголовного дела следственным комитетом и Кировским судом Волгограда. Наконец-то начата проверка по факту пропажи 20 документов на 32 страницах из уголовного дела, в следственный комитет для этого вызывали нашего адвоката", - сказал Геннадий Дьяков корреспонденту "Кавказского узла".

Следственный отдел по Центральному району областного СУ СКР начал процессуальную проверку по факту исчезновения 20 документов из уголовного дела Дмитрия Дьякова, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дьяковых Максим Макаров. "Уголовное дело пока не возбуждено", - сказал он.

"Кавказский узел" не располагает комментариями следствия относительно этой проверки.