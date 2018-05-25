Жены наркополицейских в Волгограде вышли на пикет в их поддержку

25 мая 2018, 06:12

В центре Волгограда жена обвиняемого в вымогательстве взятки Павла Степаненко провела одиночный пикет. Аналогичную акцию протеста провела жена осужденного за посредничество при передаче взятки Александра Каверина. Жены наркополицейских потребовали справедливого судебного разбирательства для своих супругов.

"Кавказский узел" информировал, что наркополицейский Степаненко в мае 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Но этот приговор был отменен как необоснованный, и дело рассматривается заново. 7 апреля 2018 года суд продлил арест Степаненко до 13 июля. Его жена заявила о необоснованности содержания супруга под стражей. В июле 2015 года суд приговорил наркополицейского Александра Каверина к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 60 миллионов рублей по обвинению в посредничестве при получении взятки. По словам его супруги, Каверин в суде заявлял о "фальсификации доказательств обвинения".

Жена Павла Степаненко Татьяна неоднократно проводила пикеты в его защиту. Кроме того, справедливого разбирательства по делу Степаненко требовали участники митингов, которые прошли в Волгограде 26 апреля и 19 мая. ЕСПЧ коммуницировал жалобу Степаненко на чрезмерный срок ареста. Татьяна Степаненко и адвокат ее супруга подали в администрацию президента России и Генпрокуратуру обращение, в котором заявили о фальсификации уголовного дела.

24 мая с 14.00 до 15.30 Степаненко и Каверина провели в центре Волгограда одиночные пикеты. Так, Степаненко на пересечении аллеи Героев и проспекта Ленина стояла с плакатами, на одном из которых было написано: "Требую вмешательства Генпрокуратуры и президента в сфабрикованное уголовное дело! Требую освободить Павла Степаненко", передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте проведения акции.

По словам Татьяны Степаненко, к ней подходила сотрудница полиции и записала ее данные. "Она обратилась ко мне по имени-отчеству, - рассказала организатор одиночного пикета "Кавказскому узлу". – Она отметила, что за мной наблюдают в камеры, и предложила не стоять мне на солнцепеке, а то голову напечет".

Она отметила, что на заседании по делу ее мужа 23 мая суд на стадии представления доказательств стороной защиты не позволил допросить свидетеля, явка которого была обеспечена. "Судья очень торопится с вынесением приговора, ему не интересны показания подсудимых... Доставка подсудимых в суд назначена на каждый день, несмотря на то, что сами заседания откладываются по разным причинам. Пытки усталостью продолжаются. Я снова вышла на улицу, чтобы требовать вмешательства президента и Генпрокуратуры", - сказала Степаненко.

По ее словам, на акции 24 мая очень многие люди подходили и интересовались делом ее мужа. "В основном сочувствуют. Я рассказываю историю Павла, говорю о том, что он задержал банду и теперь сидит. Реагируют в основном словами: "Такое только в нашей стране". Одна пара, посмотрев на плакат, сказала "Степаненко? Ну все понятно!" Я спросила: "Что понятно?" Мне ответили, что читали про Степаненко в Интернете. Один мужчина посоветовал обратиться в СМИ, чтобы тему "раскрутили", - рассказала она.

Мужчина, заявивший, что он блогер, попросил Татьяну рассказать ее историю, также попросил сфотографировать ее, чтобы выложить фото в соцсетях. "Я бы рад помочь, но в этой ситуации никто не поможет, ни один человек", - считает он. Он предложил пикетчице проводить акцию у приемной президента, "там больше людей".

Молодая девушка, представившаяся Ларисой, также интересовалась делом Степаненко. "Надо не здесь стоять, а ехать в Москву в приемную президента", - сказала она.

Маргарита Каверина, проводившая пикет на набережной, держала в руках плакат с требованием пересмотра приговора своему мужу. "Я требую пересмотра приговора, потому что в нем присутствуют недопустимые доказательства, - сказала Маргарита "Кавказскому узлу". – Муж еще в суде заявлял о фальсификациях, но нас никто не слушал. Его осудили на 4 года, 60 миллионов штрафа. Муж освободился по УДО. Уже прошло 2 месяца, как мы написали заявление о необходимости пересмотра приговора в прокуратуру, но ответа нет".

По ее словам, акции протеста еще не принесли результатов. "Власти их игнорируют", - полагает она.

Полицейские не проявляли интереса к пикетчице. "Они прошли мимо и только сказали: "Еще одна", - отметила Каверина.

Интерес к пикету проявляли прохожие, сказала она. "Ко мне подходил мужчина, который рассказал, что его сын осужден за наркотики, которые ему подбросили, тем же судьей, что занимался делом моего мужа, - рассказала она. – Многие читают плакат и уходят".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей следствия и прокуратуры относительно заявлений Степаненко и Кавериной о фальсификации дел в отношении их мужей.