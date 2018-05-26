Работники завода в Дагестане пожаловались на остановку производства

26 мая 2018, 08:06

Дагестанский завод по производству плитки и керамического гранита "Мараби" приостановил свою работу, а 90 сотрудников, которым предприятие задолжало 4,6 миллиона рублей, отправлены в отпуск, сообщил представитель завода. Работники пожаловались на то, что отпуска неоплачиваемые, а другую работу найти тяжело. Они связали проблемы завода с арестом бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.

Как писал "Кавказский узел", компания "Мараби" ввела в эксплуатацию завод по производству напольной плитки и керамического кирпича в Кумторкалинском районе Дагестана 24 января 2017 года. По данным пресс-службы главы и правительства Дагестана, на предприятии было 100 постоянных рабочих мест, предполагалось расширение производства и прием на работу еще 227 человек.

Сообщение о том, что сотрудники завода фактически лишились работы, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 мая в 09:01 мск. "Я пишу вам из Махачкалы. После того, как председателя правительства Гамидова посадили в тюрьму, наш завод «Мараби» закрыли, около 100 человек остались без работы. В чем мы, рядовые сотрудники, виноваты? У нас семьи, дети. Вы же знаете, как на Кавказе нелегко с работой", - написал автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума.

Осенью 2017 года на заводе были задержки по зарплате, но после обращения на SMS-сервис "Кавказского узла" долги были погашены, сообщил автор обращения.

В ноябре 2017 года сотрудники завода "Мараби" заявили, что не могут получить зарплату за сентябрь и октябрь, а до этого были вынуждены уйти в двухмесячный неоплачиваемый отпуск.

Работники заявили, что их вынудили уйти в неоплачиваемые отпуска

"С марта этого года зарплата не выплачивается, с апреля около 100 человек не работают. Как арестовали премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, который являлся инициатором проекта, дела стали идти все хуже, потом совсем перестали работать. Официально нас не сократили, но распустили по домам. Сказали написать заявление на отпуск без содержания по семейным обстоятельствам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник завода.

Абдусамад Гамидов, а также его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под стражей в Москве. Чиновники обвинены по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 3 апреля стало известно, что Гамидову предъявлено новое обвинение по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). "Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

"Никто из руководства завода не разъяснил, с чем связано прекращение работы предприятия. Говорят, что нет средств для закупки сырья, так как счета предприятия находились в банке «Эльбин», который лишился лицензии", - рассказал работник "Мараби".

26 апреля Банк России отозвал лицензию на банковские операции у махачкалинского банка "Эльбин", основанного в 1993 году Гамидом Гамидовым - старшим братом бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. 22 мая Центробанк потребовал признать это кредитное учреждение банкротом.

По словам сотрудника завода, руководство наказало ушедшим в вынужденный отпуск "ждать до середины лета". "У меня семья, дети - не знаю как быть. С работой очень тяжело. Смотрю объявления в интернете, перебиваюсь разовыми заказами", - рассказал он.

Почти у всех работников была одинаковая зарплата – 20 тысяч рублей, которая не зависела от выработки, сообщил сотрудник "Мараби". "Говорили: «Пока получайте, что есть, потом всем зарплату поднимем». С надеждой на это работали, так как работы в Дагестане нет", - сказал он.

По его словам, условия работы на заводе были хорошие. На работу в поселок Тюбе, куда от Махачкалы около часа езды, доставлял вахтовый автобус. Работники обедали в хорошей недорогой столовой.

"Стоит шикарное новое итальянское оборудование - итальянские специалисты приезжали, нас обучали. Сырье из Италии и других стран поступало, продукция выпускалась и продавалась", - добавил он.

"Налаженное производство, сбыт продукции был. Теперь «добровольно-принудительно» заставили всех уйти - сказали, к июлю ситуация наладится. Вначале платили зарплату 20 тысяч рублей. Потом в нашем цеху сделали 15 тысяч - остальные деньги обещали выплачивать в виде стимулирующих и премиальных, что якобы связано с уплатой налогов. При открытии завода обещали платить 40-50 тысяч", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой сотрудник предприятия. Он отметил, что работал на заводе со дня его открытия.

Арест Гамидова не повлиял на работу завода, заявило руководство

"В штате ООО «Мараби» числится 117 человек, из них 90 человек в данный момент в отпусках. С начала 2018 года уволились по собственному желанию 16 человек", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель завода.

Он отметил, что арест Абдусамада Гамидова никак не повлиял на деятельность предприятия. Главной причиной, определившей полную остановку производства и выход в отпуск производственного и большей части административного персонала, стали проблемы с итальянским партнером предприятия Марцио Маллавентурой, сообщил представитель завода.

В конце 2016 года Маллавентура предложил помочь организовать работу завода при условии тотального контроля на всем циклом его работы – от подбора персонала, закупки сырья и производства до организации продаж всего объема готовой продукции, рассказал он. "Однако в течение 2017 года предприятию так и не удалось выйти на полную производственную мощность. Более того, завод неоднократно приостанавливал свою работу. При этом у итальянского партнера находились разные причины остановок – от неудовлетворительной работы поставщиков тары для упаковки керамогранита до хронического недостатка денежных средств. Главной же причиной всех бед являлся персонал завода, неспособный, по словам Марцио, справиться с поставленными задачами", - заявил представитель завода.

Он сообщил, что по итогам 2017 года участники ООО "Мараби" сделали заключение о несостоятельности Марцио Маллавентуры как управленца. Но так как к этому времени все резервы были исчерпаны, производство пришлось законсервировать, а персонал отправить в отпуска.

Сейчас долг предприятия по заработной плате составляет 4,6 миллиона рублей. ООО "Мараби" изначально располагало расчетными счетами в двух банках – дагестанском отделении Сбербанка и банке "Эльбин". "При этом основным счетом, по которому проходили практически все операции, является счет в Сбербанке. Это обусловлено спецификой кредитного договора, заключенного со Сбербанком, согласно которому все расчеты должны проходить через счета, открытые в Сбербанке. Расчетный счет в банке «Эльбин» по сути не использовался", - отметил представитель "Мараби".

Он затруднился ответить на вопрос, когда завод может возобновить работу. "Ведутся переговоры с основным кредитором, Сбербанком России, и правительством Дагестана. О конкретных сроках и путях решений пока говорить преждевременно", - заявил представитель завода.

Он добавил, что со времени открытия завода в 2017 году объем выпуска готовой продукции составил 610 тысяч квадратных метров, реализации готовой продукции - 349 тысяч квадратных метров. 18% продукции экспортированы в другие страны - в основном, в Казахстан.

Инвестиции в проект завода "Мараби" составили 1,428 миллиарда рублей. Выйти на проектную мощность (2,1 миллиона квадратных метров керамической плитки и керамогранита в год) предполагалось в конце первого квартала 2017 года. Инвестпроект второй очереди завода по производству керамического гранита и плитки "Мараби" не получил в 2018 году финансирования в рамках госпрограммы развития СКФО.

Завод всегда работал неэффективно, считает эксперт

С момента запуска завода там существует проблема затоваривания склада, а уходы в отпуск без содержания стали для работников привычными, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный экономист фонда "Реальная политика" Халил Халилов.

"Главная причина в том, что продукция не сильно выигрывает в жесточайшей конкурентной борьбе с такой же продукцией других стран и регионов России, реализуемой в республике. Кроме того, затратив огромные деньги, предприятие ни за что не хочет вложиться в рекламную кампанию, в узнаваемость бренда, в лояльность бренду", - считает Халилов.

По его мнению, повлияли на ситуацию и аресты чиновников. "В связи с известными событиями последних месяцев собственники завода ищут инвесторов, желающих приобрести компанию. Но давление на бизнес и инвесторов, в особенности в Дагестане, растет, и на фоне этого наблюдается жесточайший инвестиционный голод. Предпринимательская активность в республике сведена к минимуму", - сказал Халил Халилов.

Комментариев Марцио Маллавентуры относительно мнения руководства завода о его работе не поступало.