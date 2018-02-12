12 февраля 2018, 18:11

Дагестанский инвестпроект получил поддержку по госпрограмме развития СКФО

Только один из четырех инвестиционных проектов в Дагестане получил в 2018 году финансирование в рамках госпрограммы развития СКФО, сообщило Агентство по предпринимательству и инвестициям республики.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года Дагестан представил на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ!" два проекта: реализацию второй очереди завода по производству керамического гранита и плитки "Мараби" в поселке Тюбе Кумторкалинского района и производство низковольтной коммутационной аппаратуры на заводе "Дагэлектроавтомат" в Кизилюрте. Стоимость этих проектов была оценена в 1,376 миллиарда рублей и порядка 201 миллиона рублей соответственно. По итогам форума семь проектов из регионов Северного Кавказа должны были быть выбраны для включения в 2018 году в госпрограмму "Социально-экономическое развитие СКФО".

Госпрограмма по развитию Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года была утверждена правительством России 13 декабря 2012 года и корректировалась. Текст принятой правительством "Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года" опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Дагестанское агентство по предпринимательству и инвестициям направляло в Минкавказа пакеты документов по четырем инвестиционным проектам, но финансирование в объеме 218 миллионов рублей получил только один из них - второй этап строительства завода ООО «Матис» по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промзоне селения Кафыр-Кумух Буйнакского района.

Три проекта - вторая очередь завода по производству керамогранита и керамической плитки "Мараби", производство низковольтной коммутационной аппаратуры на заводе «Дагэлектроавтомат» и строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов OOO «Югагрохолдинг» - остались без дополнительного финансирования, сообщило сегодня со ссылкой на агентство РИА "Дагестан".

По информации пресс-службы Минкавказа, бюджетные средства на реализацию инвестиционных проектов по программе развития СКФО в 2018 году будут выделены в феврале 2018 года.

Еще три инвестиционных проекта - территорию опережающего социально-экономического развития "Каспийск", курорт «Матлас» и пятизвездочный гостиничный комплекс «Каспий Плаза» - Дагестан презентует на Российском инвестиционном форуме в Сочи 15-16 февраля в Сочи, сообщила 9 февраля со ссылкой Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Башира Магомедова "Дагестанская правда".

"Кавказский узел" писал в октябре 2017 года, что врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил освободить инвесторов, создающих в Каспийске новые предприятия и рабочие места, от налога на имущество и снизить для них налог на прибыль.

Примечание:

"Экономисты связали будущее Дагестана с успехом кадровых чисток", "Четверо махачкалинцев заподозрены в мошенничестве с грантами", "Генпрокуратура признала провальной работу "Корпорации развития Северного Кавказа"".

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