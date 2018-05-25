Защита убедила следствие изучить видео с места избиения Дациева

25 мая 2018, 20:18

Юристы Комитета против пыток подключились к расследованию нападения на главу дагестанского представительства ПЦ "Мемориал" Сиражудина Дациева в качестве его представителей. К избиению правозащитника могли быть причастны силовики, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", следствие по делу о нападении на Сиражудина Дациева ведется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Оно может быть квалифицировано по более тяжкой статье, если судмедэксперты дадут соответствующую оценку тяжести травм, нанесенных правозащитнику, сообщил 5 апреля информированный источник.

Сиражудин Дациев был избит 28 марта около своего дома и госпитализирован. 4 апреля стало известно, что Дациев выписан из больницы.

Правозащитники заподозрили силовиков в причастности к нападению

Правозащитники из ПЦ "Мемориал" и Комитета против пыток (КПП) провели собственное расследование нападения, и по его предварительным итогам есть основания полагать, что нападавшие могли быть сотрудниками силовых структур. В связи с этим юристы Комитета против пыток подключились к официальному расследованию в качестве представителей Сиражудина Дациева, сообщил 23 мая КПП.

В пользу версии о причастности силовиков говорят "профессионализм и подготовка нападавших", а также запись уличной камеры видеонаблюдения, на которой видно, что один из людей, уехавших с места нападения на черной "Приоре", покинул машину через заднюю дверь, предварительно опустив стекло, чтобы открыть дверь снаружи. "Этот факт привлек внимание правозащитников, поскольку ручки внутри салона, кроме прочего, обычно отсутствуют в служебных автомобилях полиции, чтобы задержанные не имели возможности самостоятельно открыть дверь и убежать", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте КПП.

По словам юриста Комитета против пыток Альберта Кузнецова, правозащитники попросили дознавателя изъять видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных на месте происшествия, а также данных с аппаратно-программного комплекса "Поток", который отслеживает движение автомобилей.

"Дознаватель направил запрос на получение этих записей. Ответ пока он не получил. Но мы договорились повторно встретиться в начале июня. Думаем, к этому времени эти видеозаписи уже будут предоставлены", - рассказал он 24 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Расследование дела продлится еще не меньше месяца из-за большого объема следственных мероприятий, которые предстоит провести, предположил Альберт Кузнецов.

При этом работу следователей полиции юрист охарактеризовал как оперативную. "Работа ведется, обвинить полицейских, что ничего не делают, оснований нет. Но будет ли эта работа достаточной, станет ясно ближе к завершению следствия", - пояснил представитель КПП.

Следствие пока не нашло повода связать нападение на Дациева с поджогом машины "Мемориала"

По словам Кузнецова, согласно результатам медэкспертизы, приобщенной к материалам дела, травмы, нанесенные Дациеву, оценены как легкий вред здоровью.

"Но Сиражудин Дациев проходил обследование в Москве. Пока еще не все медицинские документы мы получили. Как только все медицинские справки будут у нас на руках, мы будем ходатайствовать о проведении дополнительной медэкспертизы и попытаемся добиться возбуждения дела по более тяжкой статье УК РФ", - рассказал Альберт Кузнецов.

Он добавил, что эпизоды с поджогом машины дагестанского офиса "Мемориала", нападением на Дациева и телефонными угрозами сотрудникам "Мемориала пока не объединены в одно производство.

22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, обвиненного в хранении наркотиков. 23 января сотрудники дагестанского офиса "Мемориала" получили сообщения с угрозами и требованием прекратить работу. "Мемориал" обратился в правоохранительные органы, попросив расследовать нападение на Дациева, угрозы и поджог автомашины представительства одновременно, объединив уголовные дела и материалы по заявлениям.

"В рамках нашей работы мы рассматриваем все эти эпизоды как звенья одной цепи. Но для правоохранительных органов для объединения дел нужны более веские основания, они не могут это сделать на предположениях. Но мы все равно будем добиваться объединения в одно дело", - рассказал Альберт Кузнецов.

Сам Сиражудин Дациев сообщил 24 мая корреспонденту "Кавказского узла", что чувствует себя "нормально", но его по-прежнему беспокоит боль в ребрах. "В дополнительном лечении уже нет необходимости. Как говорят врачи, боль в ребрах не пройдет в течение полугода", - пояснил правозащитник.

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