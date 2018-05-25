25 мая 2018, 16:12
Один человек погиб при ДТП в Дагестане
В результате столкновения автомобилей на трассе в Дагестане погиб один человек, есть пострадавшие, сообщило МЧС.
По данным ведомства, авария произошла сегодня близ поселка Турали в пригороде Махачкалы.
"Есть погибший и пострадавшие, которые были доставлены в лечебно-профилактическое учреждение", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
Число пострадавших не уточняется.
"Кавказский узел" ранее писал, что 9 мая в результате столкновении трех машин около села Агачаул близ Махачкалы погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.
"Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе", "Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске".
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