25 мая 2018, 16:12

Один человек погиб при ДТП в Дагестане

В результате столкновения автомобилей на трассе в Дагестане погиб один человек, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

По данным ведомства, авария произошла сегодня близ поселка Турали в пригороде Махачкалы.

"Есть погибший и пострадавшие, которые были доставлены в лечебно-профилактическое учреждение", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Число пострадавших не уточняется.

"Кавказский узел" ранее писал, что 9 мая в результате столкновении трех машин около села Агачаул близ Махачкалы погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.

Примечание:

"Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе", "Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске".

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