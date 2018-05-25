Один человек погиб при ДТП в Дагестане

25 мая 2018, 16:12

В результате столкновения автомобилей на трассе в Дагестане погиб один человек, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

По данным ведомства, авария произошла сегодня близ поселка Турали в пригороде Махачкалы.

"Есть погибший и пострадавшие, которые были доставлены в лечебно-профилактическое учреждение", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Число пострадавших не уточняется.

"Кавказский узел" ранее писал, что 9 мая в результате столкновении трех машин около села Агачаул близ Махачкалы погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.