25 мая 2018, 08:31
Азербайджан обвинил Армению в применении крупнокалиберных пулеметов
Подразделения Вооруженных сил Армении с 24 по 25 мая нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 94 раза, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 24 мая Азербайджан насчитал 100 обстрелов в зоне карабахского конфликта за сутки.
С 24 по 25 мая обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в пяти селах. При этом армянские военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, выстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.
Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих официальных сайтах это заявление. Ранее Нагорный Карабах в еженедельной субботней сводке 19 мая обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет стрельба в зоне карабахского конфликта не прекращалась ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".