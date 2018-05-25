Азербайджан обвинил Армению в применении крупнокалиберных пулеметов

25 мая 2018, 08:31

Подразделения Вооруженных сил Армении с 24 по 25 мая нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 94 раза, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая Азербайджан насчитал 100 обстрелов в зоне карабахского конфликта за сутки.

С 24 по 25 мая обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в пяти селах. При этом армянские военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, выстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих официальных сайтах это заявление. Ранее Нагорный Карабах в еженедельной субботней сводке 19 мая обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю.