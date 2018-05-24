Азербайджан насчитал 100 обстрелов в зоне карабахского конфликта

24 мая 2018, 08:42

Вооруженные силы Армении за сутки 100 раз нарушили режим перемирия, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая Азербайджан обвинил Армению в 92 обстрелах за сутки, днем ранее, 22 мая – в 88 обстрелах. Нагорный Карабах в еженедельной субботней сводке 19 мая обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет стрельба в зоне карабахского конфликта не прекращалась ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Вооруженные силы Армении с 23 по 24 мая 100 раз нарушили режим прекращения огня, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись с позиций в селе Воскеван Тавушской области Армении, а также с позиций, расположенных "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах эту информацию.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".