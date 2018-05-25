Семья из США подарила велосипеды детям погибших на войне военнослужащих Нагорного Карабаха

25 мая 2018, 06:30

56 спортивных велосипедов подарены армянской семьей Гевригян из США детям военнослужащих, погибших во время апрельской войны 2016 года. По словам меценатов, это их первая акция в Нагорном Карабахе.

Обострение ситуации в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года завершилось перемирием сторон, но фактически противостояние продолжилось, сообщается в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В течение последних двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Велосипеды 23 мая в степанакертском Дворце молодежи вручены детям из 29 семей военнослужащих, погибших в апрельской войне 2016 года, рассказал 24 мая корреспонденту "Кавказского узла" филантроп из США Грач Гевригян.

По словам Гевригяна, его семья и ее сторонники проводили социальные проекты в Армении, но в Нагорном Карабахе подобная инициатива проводится впервые. "Из 56 спортивных велосипедов 18 предназначены для детей до десяти лет, остальные – для взрослых детей. Мы намерены продолжить благотворительные программы в Арцахе [Нагорном Карабахе] и привлечь больше сторонников для этого", - отметил он.

Руководитель карабахской молодежной общественной организации "Арцахакертум" ("Познай Арцах") Артак Бегларян рассказал "Кавказскому узлу", что в 2017 году семья Гевригян из США связалась с организацией "Арцахакертум" и предложила сделать подарки для детей погибших в ходе апрельской войны военнослужащих.

"Мы поддержали их инициативу и предоставили списки семей, помогли с организационными вопросами в Степанакерте. Я считаю, что это очень красивая акция, особенно если учесть, что семьи являются сторонниками велоспорта, возможно, этот вид спорта станет у нас популярным", - заметил он.

По данным организации "Арцахакертум", семьи погибших в апрельской войне получают все социальные выплаты со стороны государства, предусмотренные в случае потери кормильца, а также решены их проблемы с жильем, добавил Бегларян.

Сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил "Кавказскому узлу", что жалоб от семей погибших военнослужащих в адрес омбудсмена с апреля 2016 года по 24 мая 2018 года не поступало.

По данным на 24 мая, всего в Нагорном Карабахе проживает 29 семей военнослужащих, которые погибли в ходе военных действий в апреле 2016 года, уточнил сотрудник правительства Нагорного Карабаха. Размеры пенсий семьям погибших в апрельской войне он не предоставил, но подчеркнул, что их жилищный вопрос полностью решен.

Мать четырех несовершеннолетних детей, вдова Эллада Дадаян рассказала "Кавказскому узлу", что ее детям подарены два велосипеда. "У меня два сына, велосипеды для них - самый лучший подарок, тем более уже летние каникулы начинаются, вот и накатаются. А девочки еще маленькие", - сказала она.

По ее словам, после гибели мужа государство предоставило им квартиру в Степанакерте, и семья получает военную пенсию и пособия для детей.

Маник Степанян из города Мартакерта, брат которой погиб в апрельской войне 2016 года, сообщила, что ее семья получила четыре велосипеда – два для младших детей и два для взрослых. По ее словам, у одного из детей на днях именины, и это будет хорошим подарком. Женщина отметила, что теперь они всей семьей будут выходить на прогулку на велосипедах.

С новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Карабах: худой мир или война".