Азербайджан заявил о 88 обстрелах в зоне конфликта с Арменией

22 мая 2018, 08:53

Вооруженные силы Армении с 21 по 22 мая нарушили режим перемирия на различных направлениях фронта 88 раз, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно его информации, в число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, Мунджуглу и на безымянных высотах в Товузском и Кедабекском районах.

Обстрелы зафиксированы со стороны армянских населенных пунктов Довех, Иджеван и Бердск, а также карабахских населенных пунктов Чилябюрт, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Кенгерли, Новрузлу, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана. При этом использовались крупнокалиберные пулеметы, сказано в сообщении.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха не прокомментировали эти заявления на своих сайтах к 08.53 мск 22 мая.

Как информировал "Кавказский узел", вчера, 21 мая, Азербайджан обвинил Армению в 97 обстрелах за сутки, днем ранее – в 93 обстрелах и гибели своего военнослужащего. 19 мая Нагорный Карабах, который также ведет подсчет нарушений перемирия, обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю с 13 по 19 мая.

Формальное перемирие после апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".