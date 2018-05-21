Азербайджан обвинил Армению в 97 обстрелах за сутки

21 мая 2018, 08:55

Вооруженные силы Армении 97 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его данным, со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван и Ноемберян были обстреляны азербайджанские позиции в селах Ферехли и Гушчу Айрым Газахского района.

Кроме того, обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Чилябюрт, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили и с безымянных высот на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

К 08.55 мск 21 мая представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая Азербайджан заявил о 93 обстрелах своих позиций за сутки с армянской стороны и гибели своего военнослужащего на границе с Арменией, обвинив в инциденте армянскую сторону. После этого Минобороны Армении заявило, что активизация азербайджанской стороной инженерных работ на границе может стать причиной перестрелок и нежелательных потерь. 19 мая Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю с 13 по 19 мая.

Формальное перемирие после апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".