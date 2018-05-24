24 мая 2018, 20:22

Рассказавший о пытках дагестанец отправлен под домашний арест

Суд в Махачкале решил поместить жителя Дагестана Юнуса Абдурахманова, обвиненного в незаконном обороте оружия, под домашний арест на месяц. По версии защиты, Абдурахманов подвергся пыткам и оговорил себя.

Как сообщал "Кавказский узел", родные жителя Дагестана Юнуса Абдурахманова заявили, что при задержании в Махачкале ему подбросили гранату и патроны. По версии близких, друг Абдурахманова оговорил его под пытками.

Заседание по избранию меры пресечения для Юнуса Абдурахманова состоялось сегодня в Ленинском районном суде Махачкалы. Сторона обвинения требовала поместить Абдурахманова под стражу, ссылаясь на то, что он может скрыться, если не будет находиться в заключении, сообщил адвокат Абдурахманова Мурад Маллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Интересы Абдурахманова представляют два адвоката по соглашению. По словам адвоката Маллаева, оснований лишать Абдурахманова свободы на время следствия нет, а предположение стороны обвинения о том, что он может скрыться, не подтверждено материалами дела.

Защитник также отметил, что оперативники нашли в квартире, где был задержан Абдурахманов, предмет, похожий на гранату. Представители следствия не предоставили суду подтверждения, что этот предмет является боевой гранатой, указал адвокат.

Второй защитник Юнуса Абдурахманова Тамила Багомедова сообщила, что защита будет ходатайствовать о повторном допросе Абдурахманова. По ее информации, ранее молодой человек оговорил себя под пытками. Проверка по заявлению о пытках уже ведется, медицинское освидетельствование показало, что на теле задержанного есть следы пыток, сказала адвокат Багомедова корреспонденту "Кавказского узла".

В обращении, направленном адвокатом в прокуратуру Дагестана, указано, что пытки к Юнусу Абдурахманову применялись для получения признательных показаний, отметила она.

По словам родных Абдурахманова, в момент обнаружения боеприпасов в двухкомнатной квартире находились только сам Юнус Абдурахманов и его двоюродный брат. Силовики развели их по разным комнатам и обнаружили боеприпасы в той комнате, где был Абдурахманов, других свидетелей этих событий нет.

Тетя Юнуса Абдурахманова, в квартире которой он был задержан, убеждена, что боеприпасы подбросили. За день до задержания она делала дома генеральную уборку и ничего подозрительного не находила, сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла". 

Примечание:

"Защита Магомедтагира Гаджиева обжаловала заключение под стражу", "Жители дагестанского села сообщили о подбросах улик при задержании родных", "Два пропавших жителя Дагестана найдены в отделении полиции".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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