Подросток сбил двух школьниц на обочине в Ингушетии

24 мая 2018, 15:42

Две девочки госпитализированы в Малгобеке после наезда автомобиля BMW, за рулем которого был 15-летний подросток, сообщили в МВД.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Назрановская. В момент ДТП девочки 10 и 12 лет находились на обочине проезжей части, проинформировали в ведомстве.

Школьницы доставлены в травматологическое отделение Малгобекской районной больницы. Водитель также получил травмы и находится на обследовании у врачей, передает со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД "Интерфакс".

По данным ведомства, проводится проверка, по результатам которой водитель и владелец машины будут привлечены к ответственности.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня школьница погибла при ДТП на тротуаре в Батайске. В результате наезда автомобиля девочка скончалась на месте, ее мать госпитализирована. В больницу доставлен также водитель машины.