Предупреждающий знак. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 мая 2018, 15:42

Подросток сбил двух школьниц на обочине в Ингушетии

Две девочки госпитализированы в Малгобеке после наезда автомобиля BMW, за рулем которого был 15-летний подросток, сообщили в МВД.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Назрановская. В момент ДТП девочки 10 и 12 лет находились на обочине проезжей части, проинформировали в ведомстве.

Школьницы доставлены в травматологическое отделение Малгобекской районной больницы. Водитель также получил травмы и находится на обследовании у врачей, передает со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД "Интерфакс".

По данным ведомства, проводится проверка, по результатам которой водитель и владелец машины будут привлечены к ответственности.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня школьница погибла при ДТП на тротуаре в Батайске. В результате наезда автомобиля девочка скончалась на месте, ее мать госпитализирована. В больницу доставлен также водитель машины.

Примечание:

"Начата проверка после гибели двух детей в Прохладном", "Ребенок погиб при ДТП с автобусом в Краснодаре", "Водитель грузовика получил три года тюрьмы за гибель ребенка в Астрахани".

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