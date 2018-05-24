24 мая 2018, 15:42
Подросток сбил двух школьниц на обочине в Ингушетии
Две девочки госпитализированы в Малгобеке после наезда автомобиля BMW, за рулем которого был 15-летний подросток, сообщили в МВД.
Инцидент произошел сегодня утром на улице Назрановская. В момент ДТП девочки 10 и 12 лет находились на обочине проезжей части, проинформировали в ведомстве.
Школьницы доставлены в травматологическое отделение Малгобекской районной больницы. Водитель также получил травмы и находится на обследовании у врачей, передает со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД "Интерфакс".
По данным ведомства, проводится проверка, по результатам которой водитель и владелец машины будут привлечены к ответственности.
"Кавказский узел" также писал, что сегодня школьница погибла при ДТП на тротуаре в Батайске. В результате наезда автомобиля девочка скончалась на месте, ее мать госпитализирована. В больницу доставлен также водитель машины.