Суд ужесточил приговор по делу об убийстве бизнесмена в Тбилиси

24 мая 2018, 07:36

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу прокуратуры Грузии и заочно приговорила к пожизненному заключению Фарида Гурбанова, ранее заочно осужденного на 19 лет по обвинению в убийстве в 2015 году бизнесмена Бесо Хардзиани.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября 2017 года Главная прокуратура Грузии сообщила о том, что суд признал находящихся в розыске Фарида Гурбанова и гражданина России Олега Доева исполнителем и соучастником убийства в 2015 году бизнесмена Бесо Хардзиани. Каждый из мужчин был заочно приговорен к 19 годам лишения свободы.

Бывший владелец комплекса "Черепашье озеро" Бесо Хардзиани был ранен в центре Тбилиси 28 марта 2015 года и умер в больнице. Фарид Гурбанов признан виновным по четырем статьям УК Грузии - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконный оборот оружия, а также незаконное пересечение границы Грузии и использование поддельных документов. Олега Доева суд признал соучастником убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму.

Тбилисский апелляционный суд полностью удовлетворил жалобу прокуратуры на приговор по делу об убийстве Хардзиани, говорится в сообщении, размещенном 23 мая на сайте Главной прокуратуры Грузии.

Суд ужесточил приговор Гурбанову, заочно приговорив его к пожизненному лишению свободы. При этом приговор второму осужденному оставлен без изменений, уточнили 23 мая "Новости-Грузия".

Комментариев от представителей Гурбанова и Доева относительно решения апелляционного суда пока не поступало.