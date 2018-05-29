Родственники амира Вагабова пожаловались на произвол силовиков

29 мая 2018, 17:42

Житель села Губден Магомедамин Вагабов был арестован по сфабрикованному обвинению и оговорил себя под пытками, заявил его отец Хабиб Вагабов. Преследование сына мужчина объяснил конфликтом с местным силовиком и родственными связями с двумя участниками вооруженного подполья. После ареста Магомедамина силовики провели обыск в доме его отца, подбросив гранаты в кастрюлю, рассказала бабушка арестованного Хадижат Вагабова.

По словам Хабиба Вагабова, силовики регулярно оказывали на него давление из-за его родного брата Магомеднасыра Вагабова и троюродного брата Магомедали Вагабова.

Губденская группировка боевиков действовала в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана и считалась самой активной частью подполья в республике. Ее лидер Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах) был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года, говорится в биографической справке о Вагабове, подготовленной "Кавказским узлом". По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года, когда смертницы, одной из которых была его жена Марьям Шарипова, привели в действие взрывные устройства на двух станциях. Магомеднасыр Вагабов был убит в ходе перестрелки с силовиками вблизи селения Кадыркент Сергокалинского района Дагестана в начале августа 2007 года.

Житель Губдена рассказал о регулярных обысках и задержании сына

«Одиннадцать лет назад при спецоперации убили моего младшего брата Магомеднасыра, затем убили троюродного брата Магомедали Вагабова. Меня поставили на профучет. В течение трех лет почти каждый месяц приходили с обысками, но видя, что я не связан [с подпольем], оставили в покое. Я сыновей - их у меня четверо - держал так, чтобы никуда в сторону не ушли, но одного сына, которому 20 лет, поставили на учет», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хабиб Вагабов.

По словам Вагабова, его 22-летний сын Магомедамин на профучете не состоял, однако в январе 2018 года его задержали и обвинили в хранении боеприпасов. Отец уверен, что боеприпасы молодому человеку подбросили.

«Магомедамин женился за четыре дня до задержания, а совсем незадолго до этого перенес операцию, ему искусственные слуховые каналы поставили. Вообще я его никуда далеко от себя не отпускал», - сказал отец.

По словам Вагабова, 12 января некие люди попросили его сына найти для них запчасти. «Магомедамин выехал после пятничного намаза за село, где мы занимаемся авторазбором - это место, где битые машины свалены, и некоторые уцелевшие детали этих машин используются для ремонта других автомобилей. Одним автомобилистам по их просьбе разукомплектовываем автомобили, а другим предлагаем запчасти. В пятницу мы обычно этого не делаем, но те люди очень настаивали, и сын поехал туда, быстро переодевшись в рабочую одежду после молитвы», - пояснил мужчина.

На записи видеокамеры, установленной при выезде из села, видно, что его сын Магомедамин едет на своей машине Volkswagen Touareg, а за ним едут люди, просившие найти запчасти, рассказал Хабиб Вагабов.

«А потом на кадрах с камеры мы уже видим, что сына везут на машине «клиентов». После этого он пропал, лишь день спустя его обнаружили в СИЗО. Он нам сообщил позднее, что его задержали на месте авторазбора - надели белый мешок на голову и доставили оттуда прямиком в Махачкалу, где его пытали», - рассказал Хабиб Вагабов.

Видеозапись с камеры при выезде из селения Губден остается единственной, имеющейся в распоряжении защиты, но имеются и другие записи, рассказала адвокат Магомедамина Вагабова Патимат Уцумиева.

«Родственники Хабиба 12 января в поисках Магомедамина обратились на укрепленный пост полиции ближе к селению Гурбуки. Там им показали видеозапись, на которой виден дальнейший путь "Приоры" "клиентов", а до этого за рулем Touareg Магомедамина едет посторонний человек. Эту запись им удалось увидеть в тот же день. Похожая запись, где видно, что Магомедамина Вагабова сопровождают на чужой машине, а он не добровольно едет за рулем своего автомобиля, была и на автозаправке вблизи Карабудахкента. Есть ли ее копия, точно не известно. По ним и можно судить, что из родного села, с места авторазбора, Магомедамин уехал в сопровождении», - отметила Уцумиева, указав, что копию видеозаписи с укрепленного поста полиции Вагабовым получить не удалось.

По словам Вагабова, в протоколе, с которым Магомедамина доставили в отдел, значится, что молодого человека задержали на троллейбусном кольце в Махачкале с гранатой Ф-1 в одном кармане и патронами в другом. Задержание было оформлено в два часа ночи 13 января.

«У него и кармана-то такого не было, чтобы граната поместилась. А патроны зачем нужны, если оружия не нашли, да и не могли бы найти? В протоколе было указано, что гранату сын якобы взял из-под сиденья в своей машине, но в его машине такая конструкция сиденья, что ничего положить не удастся. Там расположен аккумулятор, и под сиденьем вообще нет места для лишних предметов. А в протоколе задержания было записано, что когда Магомедамина остановили, он от испуга взял что-то из-под своего сиденья и сунул в карман, и в итоге это оказалась граната. Написал протокол полковник полиции», - отметил Вагабов.

Понятые отказались подписывать протокол обыска в доме отца

По словам Хабиба Вагабова, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына еще 12 января, до полуночи. «Но мне ничего не ответили, а мы узнали, что он уже в Махачкале. В этот же день, когда мы с женой были в Махачкале в поисках сына, ко мне домой, где были только мои пожилые отец и мать, пришли с обыском [местные силовики]. Они обнаружили в пустой кастрюле, которую мама только помыла после свадьбы Магомедамина, патроны и гранаты», - рассказал мужчина.

Житель Губдена настаивает, что гранаты и патроны были подброшены. К такому же выводу пришли, по его словам, и понятые.

«Перед обыском, до приглашения понятых, вывели престарелых родителей из дома, покопошились там, а потом позвали всех и начали обыск. В большой кастрюле якобы нашли черный завязанный пакет. Еще не открыли этот пакет, а один сотрудник говорит, что там гранаты. Мама моя говорит: "а откуда ты знаешь, сам подбросил?". Понятые отказались подписывать протокол, заявив, что это подброс. Тогда понятых забрали и до 23 часов держали, требовали подписать. Лишь когда позвонил дежурный прокурор, [силовики], видимо, побоялись «перестараться» и отпустили их. С тех пор эти боеприпасы в «подвешенном» состоянии», - указал Вагабов.

Мужчина подчеркнул, что силовики несколько раз предлагали ему подписать заявление, объясняющее происхождение гранат и патронов - списать их на убитого в 2007 году брата Магомеднасыра.

«Но как же они могли остаться [от брата] если убитый брат не жил никогда в моем доме? Значит, мне припишут эти боеприпасы. К тому же, в течение трех лет после его смерти ко мне периодически приходили с обысками и ничего не находили. Я не хочу, чтобы боеприпасы приписали мне, так как их обязательно свяжут с арестованным сыном. Через два месяца следователи мне сказали, что в нашем доме должен пройти обыск, так как его не было. Я сказал, что обыск был 13 января. Оказывается, СК не принял документы от Карабудахкентского отдела без подписи понятых, и все, что якобы обнаружили, все документы там и остаются, они не в деле моего сына», - пояснил мужчина.

Согласно протоколу допроса одного из понятых, жителя села Губден Магомедганипа Ибрагимова, около 13 часов дня 13 января сотрудники полиции вывели из дома Вагабова всех жильцов. «После этого они зашли сами отдельно в дом. Через двадцать минут они вышли из дома на улицу. Сотрудники полиции подошли ко мне и пригласили принять участие в обыске в качестве понятого», - говорится в показаниях Ибрагимова.

Обыск начали со второго этажа, потом перешли на первый. «Там сотрудники открыли кастрюлю и, указав на сверток в ней, сказали, что это граната. Я ответил, что это не граната. Сотрудник в маске мне сказал, что они лучше знают», - сказано в протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

После того, как сверток развернули, там действительно оказались гранаты и патроны. Сотрудники полиции, по словам понятого, стали заставлять его подписать протокол по факту обнаружения боеприпасов. Согласно показаниям Ибрагимова, он отказывался это сделать, но уже в отделении полиции подписал протокол, испугавшись возбуждения уголовного дела.

По словам адвоката Патимат Уцумиевой, в ходе проверки факта обнаружения боеприпасов Ибрагимов и другой понятой отказались от своих подписей, а еще один не подписывал протокол совсем. «Главное нарушение в том, что подписи были взяты с понятых не в месте обыска, а много часов спустя, в отделе полиции. Но в ходе допроса в качестве свидетелей они отказались от подписей и пояснили обстоятельства обыска», - подчеркнула адвокат.

Связаться с понятыми лично корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Хадижат Вагабова: силовики не предоставили разрешение на обыск

Мать Хабиба и бабушка арестованного Магомедамина Хадижат Вагабова была очевидцем обыска в доме своего сына. Она подтвердила, что силовики выгнали ее и ее мужа из дома на улицу.

«Мы с мужем оказались на холоде, пока сотрудники что-то делали в доме. Я требовала документ об обыске, они сказали, что покажут, но в руки не дадут. Потом я сказала, что это дом сына - он хозяин, и без него нельзя начинать обыск. Они говорят: "20 минут ждем и начинаем", как будто Хабиб может из Махачкалы так быстро вернуться. Потом еще [заявили], что если участковый на месте, то можно без хозяина обыск проводить. В кастрюле нашли пакет, обернутый скотчем, и один сотрудник сказал, что это гранаты. Я ему: "откуда знаешь?", он отвечает: "круглые". Развернули, там и правда гранаты. Я говорю: "не трогайте их, сразу надо отпечатки снять, это вы принесли". Они стали фотографировать, я тоже хотела на свой телефон снять пакет, но меня просто по рукам ударили, телефон упал и разбился. Сказали, что мне нельзя фотографировать», - рассказала он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Хадижат Вагабовой, понятые не захотели подписывать протокол обыска, поскольку тоже видели эту сцену. Женщина добавила, что ее мужу Саидпаше Вагабову во время обыска стало плохо и его увезли в больницу.

«Сотрудники вызвали скорую, его увезли в больницу, там сказали, что тромб. Он до сих пор не полностью выздоровел - речь затруднена, рука плохо двигается», - отметила Хадижат Вагабова.

Житель Губдена указал на конфликт с силовиком

Преследование сына и попытку подбросить боеприпасы ему самому Хабиб Вагабов связывает и с тем, что у семьи сложились напряженные отношения с местным силовиком.

«Этот силовик за несколько месяцев до случившегося приезжал к нам и просил отремонтировать коробку передач его автомобиля. Я ему сразу сказал, что не смогу этого сделать. Он и раньше приходил - то бесплатно запчасть попросит, то ремонт какой-то, а после того, как я не смог [отремонтировать коробку передач], он начал действовать против нас. Однажды приехал и забрал рабочих, которые работали на строительстве дома, под предлогом проверки документов, а потом другой [силовик] подходил и угрожал, что с сыновьями может что-то случиться», - указал он.

Вагабов отметил, что на записи камеры, которая зафиксировала фактическое задержание Магомедамина, видна в то же самое время и машина этого силовика. «Много где его появление совпадает с проблемами для нашей семьи», - отметил житель Губдена.

Своего сына Магомедамина Хабиб видел около двух недель назад на свидании в изоляторе, а до этого на суде, где молодому человеку продлили срок ареста.

«Состояние у него взволнованное, нервозное, и хотя он сам успокаивает меня, но руки дрожат. Он долгое время содержался в спецблоке. До этого несколько месяцев у нас были адвокаты, с которыми получился конфликт. «Они забрали у нас 500 тысяч рублей, обещая «вытащить» Магомедамина, но в реальности лишь ухудшили его положение. Они только один раз заходили в СИЗО и почти не участвовали в следственных действиях, сын был предоставлен сам себе. Эти адвокаты даже ничего не сообщили о пытках, избиениях, о том, что сына в спецблоке держали», - пояснил Вагабов.

Адвокат рассказала о пытках и самооговоре Магомедамина Вагабова

По словам адвоката Патимат Уцумиевой, Вагабову пока предъявлено обвинение только по статьям 222 и 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), однако ему готовят еще одно обвинение, в пособничестве боевикам (статья 208 УК РФ).

В основу нового обвинения, по словам адвоката, могут лечь признательные показания самого Магомедамина Вагабова, полученные под пытками, а также чужие показания. «В Дагестан из колонии в Оренбурге этапируют некого Магомедова, который, видимо, должен дать показания против Вагабова», - сказала Патимат Уцумиева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам защитника, Магомедамин рассказывал о пытках током после задержания. «Его пытали 12 января примерно с половины пятого и почти до полуночи. Как говорил мой подзащитный, он думал, что его убьют там. Первоначально требовали, чтобы он дал показания против Магомедтагира Гаджиева - это тесть Магомедамина, его тоже задерживали, но сейчас он на свободе. Затем требовали показания против сына тестя Магомеда Гаджиева. Потом его отвезли в отдел и оформили, как будто он задержан с боеприпасами в троллейбусном парке», - пояснила адвокат.

7 февраля родственники Магомедтагира Гаджиева заявили о его пропаже, однако 8 февраля стало известно, что он задержан силовиками. Правоохранители утверждают, что у Гаджиева был обнаружен пистолет. По словам близких, дальнобойщик Гаджиев состоял на профучете как салафит. 14 февраля Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию защиты на арест Гаджиева.

Уцумиева отметила, что впоследствии силовики заставили Магомедамина Вагабова оговорить себя и других людей. «Магомедамин отказывался, но [силовик] стал угрожать, что его вновь будут пытать. После это Магомедамин вынужден был оговорить себя и других людей. Это обычная практика в таких делах - сначала одного заставят оговорить других, потом задерживают других, чтобы оговаривали друг друга. Причем допрашивали его без переводчика, хотя он русский плохо знает, у него всего лишь восемь классов общеобразовательной школы. В протоколе же его показания записаны таким языком, что становится ясно - это не мог произнести человек без образования и без хорошего владения русским языком», - рассказала адвокат.

Все ходатайства и жалобы защиты на пытки Вагабова игнорируются, отметила защитник. «Нам говорят: пишите не пишите, его все равно осудят и он будет сидеть, потому что он признался. А в том, что его пытали, сотрудники никогда сами не признаются. Вместо разбирательства по существу жалоб отца Магомедамина вызывают и говорят ему: хватит писать жалобы, ерундой заниматься, пусть лучше сын чистосердечное признание напишет, чтобы дело в суд передать», - сказала она.

По информации адвоката, силовики угрожают Магомедамину Вагабову, говоря, что если он откажется от показаний, «ему не жить». Уцумиева считает, что дело ее подзащитного - пример имитации интенсивной и результативной борьбы с терроризмом.

«Обстановка совсем иная, чем десять лет назад, но сотрудники уже привыкли к такому стилю работы на ложный результат. К тому же в Губдене многие «стучат» на соседей, припоминая, что у того какой-то родственник был в подполье. Но ввиду того, что у Хабиба Вагабова убили родного брата и других родственников, то он был очень осторожен, крайне бережно относился к своим детям, не позволял себе и им ничего лишнего. Все обвинения против его сына неправдоподобны, а обнаружение «схрона» в бабушкиной кастрюле вообще абсурдно», - резюмировала Уцумиева.

Срок содержания Магомедамина Вагабова под стражей продлен до 13 июня, с обвинительным заключением сторона защиты и сам обвиняемый пока не ознакомлены. Комментариями следственных органов Дагестана в связи с делом Вагабова "Кавказский узел" пока не располагает.