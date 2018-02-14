14 февраля 2018, 23:11

Магомедтагир Гаджиев оставлен под стражей

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию защиты на арест дальнобойщика Магомедтагира Гаджиева, обвиненного в ношении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля защита Магомедтагира Гаджиева обжаловала приговор Карабудахкентского районного суда о заключении его под стражу по обвинению в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

7 февраля родственники Магомедтагира Гаджиева заявили о его пропаже, однако 8 февраля стало известно, что он задержан силовиками. Правоохранители утверждают, что у Гаджиева был обнаружен пистолет. По словам близких, Гаджиев состоял на профучете как салафит. Дагестанские силовики широко практиковали постановку людей на профучет из-за ношения ими бороды или посещения мечети, но в марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист". Несмотря на это заявление, силовики продолжили составлять секретные списки предполагаемых религиозных экстремистов, отметил в конце 2017 года адвокат Шамиль Магомедов.

В ходе сегодняшнего заседания Верховного суда Дагестана адвокат представил характеристики Гаджиева, подписанные соседями и жителями селения Губден, где проживает Гаджиев. Кроме того, адвокат представил документы, свидетельствующие о том, что Гаджиев является инвалидом второй группы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" родственники обвиняемого, присутствовавшие на слушаниях. "Все документы, и даже книжка об инвалидности, были показаны", - отметил один из родных.

По его словам, защитник также отметил, что обвиняемый неоднократно организовывал мероприятия по популяризации здорового образа жизни и противодействию экстремизму и терроризму. Однако судья не принял все эти доводы во внимание.

"Решение Крабудахкентского районного суда оставлено в силе", - подтвердил представитель пресс-службы Верховного суда Дагестана "Кавказскому узлу".

Адвокат Магомедтагира Гаджиева отказался комментировать решение суда.

Примечание:

"Депутаты заступились за вернувшихся из Сирии жительниц Дагестана", "Суд по делу о создании НВФ в Ингушетии выслушал рассказ о пытках", "Житель Дагестана объявлен в розыск по делу о финансировании боевиков".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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