Жители Псебая рассказали о ситуации в поселке после жестокого убийства

23 мая 2018, 21:43

Полицейские взяли под охрану дом родителей подростка, подозреваемого в убийстве многодетной матери. Передача дела московским следователям несколько успокоила местную общественность, рассказали "Кавказскому узлу" жители Псебая.

Как писал "Кавказский узел", глава Псебайского городского поселения на Кубани Павел Жарков ушел в отставку после митингов местных жителей с требованием наказать виновных в жестоком убийстве многодетной матери. Дело о резонансном убийстве поручено московским следователям.

Обвинение в убийстве предъявлено двоим жителям Псебая, 16-летнему и 20-летнему. Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 мая, у убитой Натальи Дмитриевой остались пятеро детей. Следствие указывает, что женщина была изнасилована и задушена, но местные жители утверждают, что убийцы зверски поглумились над ее телом.

Дом родителей подозреваемого охраняет полиция

Жители поселка собирают средства для помощи семье погибшей Натальи Дмитриевой. В группе "Подслушано Псебай" опубликованы реквизиты банковской карты мужа погибшей Алексея Дмитриева и объявление, что сбор помощи ведется и в местном доме культуры. Сам Алексей Дмитриев находится в больнице с сердечным приступом, сообщила жительница Псебая Валентина корреспонденту "Кавказского узла".

"У нас поселок маленький, все друг друга знают. Нас всех потрясла эта трагедия, невозможно спокойно дальше жить. Мы любовались Натальей – умницей и красавицей, пятерых детей родила и воспитала, и выглядела всегда очень хорошо", - рассказала она.

Власти Московского района Кубани уже назначили четырем несовершеннолетним детям Натальи Дмитриевой пенсию по потере кормильца в размере 8537 рублей, а все социальные выплаты, оформленные на женщину, переведены на имя ее супруга, сообщил со ссылкой на представителя администрации района телеканал "Россия.Кубань".

По словам Валентины, подозреваемый в убийстве подросток тоже вырос на глазах у местных жителей и учился в одном классе с сыном убитой.

"Представляете, каково родителям, кого они воспитали! Они на улицу не выходят, их дом охраняет полиция - боятся самосуда. Мы очень эмоционально все это восприняли, на сходе много кричали, но сейчас эмоции улеглись. Мы переживали, что никто не понесет наказания, но теперь люди немного успокоились, следователей из Москвы же не подкупят", - сказала женщина.

Она отметила, что задержаний во время стихийного митинга не было, полицейские только охраняли порядок, дав всем собравшимся высказаться.

Валентина указала, что подозреваемый в убийстве подросток обычно ходил с компанией своих друзей, будучи явным лидером группы. "В явно криминальных историях они замечены не были, но вели себя нагловато. Курили, выпивали, поговаривали, что наркотиками баловались", - рассказала она. По информации местной жительницы, родители "с трудом справлялись" со старшим сыном и планировали отправить его к своим родственникам.

18 мая около тысячи жителей Псебая вышли на митинг, требуя расследования убийства и наказания для преступников. "Люди боятся за себя, уже не первое нападение. На женщину напали, на пьяного мужчину — деньги отняли, избили, на 8 марта люди отдыхали — подростки пришли, избили три семьи, уже есть сведения, что избили велосипедиста — родители откупили. Изнасиловали пятиклассницу… Люди знают, но дел нет", - заявила родственница убитой на митинге, видео с акции опубликовано каналом The Caucasus Post на YouTube.

О том, что подозреваемый был "трудным" подростком, заявила и жительница Псебая Татьяна, бывшая сотрудница школы, где он учился. По словам Татьяны, все попытки педагогов воспитывать юношу ни к чему не привели, учиться подросток практически перестал.

"Мать в школу как на работу ходила, но толку никакого от ее и наших воспитательных бесед не было. Он учиться не хотел вообще, грубил, хамил. Что в этом случае может сделать школа? Его перевели на домашнее обучение еще осенью", - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Поселок Псебай с населением в 10 тысяч жителей расположен в 240 километрах от Краснодара. По словам Татьяны, он является депрессивной территорией. Молодежь после окончания школы уезжает учиться в Краснодар, рабочих мест не хватает.

На встрече жителей Псебая и представителей власти выяснилось, что второй задержанный некоторое время назад обворовал одну из участниц инициативной группы, организовавшей сход. Его родители вернули деньги женщине, заявление в правоохранительные органы она не подавала, говорится в публикации издания "Новая Кубань" 18 мая.

"Работы у нас нет особо, только бюджетные учреждения да малый бизнес – гостевые дома, столовые. Рядом Карачаево-Черкесия, горы, летом приезжают отдыхающие, и некоторые на этом зарабатывают", - сообщила женщина.

Татьяна отметила, что в Псебае проводится ежегодный фестиваль байкеров, но в этом году в связи с убийством организаторы решили не проводить увеселительное мероприятие.

Отдел полиции в Псебае закрыли несколько лет назад

Ближайший отдел полиции расположен в поселке Мостовском за 35 километров от Псебая, а отдел в Псебае закрыли несколько лет назад, сообщил местный житель Юрий корреспонденту "Кавказского узла".

"У нас на несколько поселков один участковый, фактически за общественным порядком следят казаки. Были у нас и раньше громкие преступления - несколько лет назад парня убили, потом его нашли в пруду, убийц так и не установили", - сообщил мужчина.

Вместе с тем Юрий считает, что Псебай - тихий поселок. "Такого внимания, как сейчас, к нашему поселку не было никогда. Звонят с центральных каналов, просят приехать в Москву для участия в ток-шоу, но нас попросили никуда не ехать", - сообщил местный житель. На вопрос, кто именно просил людей не ездить в Москву и не участвовать в ток-шоу, он отвечать отказался.

О том, как полицейские обнаружили тело убитой, рассказала жительница поселка, живущая рядом с местом преступления. По словам девушки, ночью ее мама услышала крики женщины и разбудила отца, а тот вышел на улицу. Молодой человек ответил мужчине, что его жена упала, но тот не поверил, вернулся в дом и вызвал полицию. Полицейский приехал примерно через 20 минут и обнаружил вещи жертвы - одежду, туфли, телефон, рядом с лужей крови, после чего вызвал подкрепление, говорится в сегодняшнем сюжете "Рен-ТВ". Представительница инициативной группы жителей Псебая рассказала, что родственников убитой, которые собирались ехать в Москву для выступления на телевидении, остановили в аэропорту Краснодара неизвестные чиновники. "Какие-то чиновники их предупредили: "Вы что, хотите гражданскую войну развязать?". И они вернулись в поселок", - цитирует ее слова 22 мая "МК".

По словам Юрия, родители подозреваемого в убийстве подростка планируют уехать из Псебая. "Я виделся с отцом [подозреваемого], он говорит, что после приговора уедут из поселка навсегда, понимает, что жить им здесь не дадут. Дети младшие в школу не ходят, их затравили", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Помощник Бастрыкина запланировал в Псебае встречу с местными жителями

Старший помощник главы СКР Александра Бастрыкина Игорь Комиссаров завтра, 24 мая, встретится с местными жителями, которые заявляли ранее о криминогенной обстановке и бездействии компетентных органов.

"Игорь Комиссаров пообщается с людьми, чтобы услышать и донести до следствия [...] всю информацию [...] как по фактическим обстоятельствам, так и предпосылкам к совершению столь жестокого преступления. Обязательно будут выслушаны и изучены все сведения о возможной причастности подростков поселка Псебай к другим ранее совершенным на его территории преступлениям. Следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в этом поселке", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Встреча состоится в местном ДК "Юбилейный", она начнется в 12.00 мск. Следствие обещает дать правовую оценку "всем сведениям, вызвавшим тревогу и обеспокоенность местных жителей".

Встречи с местными жителями уже сегодня провели руководители краевой прокуратуры. По факту убийства многодетной матери "организована проверка причин и условий, способствующих преступлению".

"В ходе проверки изучается полнота и эффективность принимаемых органами местного самоуправления, полицией, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями образования и другими органами мер по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков. По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кубани.

МВД России, в свою очередь, направило в Краснодарский край комиссию центрального аппарата ведомства. Комиссия проверит "информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей" сотрудниками местного отдела полиции, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.