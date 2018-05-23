Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел в зоне конфликта

23 мая 2018, 09:42

Вооруженные силы Армении 92 раза за сутки обстреляли позиции азербайджанских военных, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 22 мая, Азербайджан обвинил Армению в 88 обстрелах за сутки, днем ранее – в 97 обстрелах. Нагорный Карабах, который также ведет подсчет нарушений перемирия, 19 мая обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю.

Перемирие, объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, было формальным и не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта 92 раза, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, обстрелы велись как с позиций в селе Воскеван Тавушской области Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел".

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Минобороны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".