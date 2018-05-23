23 мая 2018, 08:46

Москва выделила два миллиарда на очистные сооружения в Геленджике

Правительство России сегодня объявило о господдержке строительства очистных сооружений канализации в Геленджике.

Согласно распоряжению от 16 мая, из 5,9 миллиарда рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на 2018 год на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности, не включённых в федеральные целевые программы, два миллиарда рублей решено перечислить на господдержку первого этапа строительства очистных сооружений канализации производительностью 50 тысяч кубических метров сутки и глубоководного выпуска в Геленджике, сообщила сегодня пресс-служба правительства России.

"Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год. Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в Сочи рост числа жителей, хаотичная застройка и затянувшееся строительство очистных сооружений привели к тому, что курорт стал тонуть в канализационных стоках. Чем грозит туристам и сочинцам загрязнение Черного моря сточными водами, и как власть относится к признакам надвигающейся экологической катастрофы, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Сточные реки главного курорта России".

Примечание:

"Прокуратура начала расследовать загрязнение реки под Новороссийском", "Жители Яблоновского потребовали новых очистных сооружений", "Более ста человек приняли участие в митинге против застройки водоохранных зон в Сочи".

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