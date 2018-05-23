Приговор в отношении "ростовских амазонок" вступил в законную силу

23 мая 2018, 07:00

Верховный суд не удовлетворил жалобы супругов Сергея и Анастасии Синельник, приговоренных к 20 и 19 годам соответственно, и потерпевшей Валентины Чудаковой, которые не согласились с приговором по делу "ростовских амазонок".

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года Ростовский областной суд в рамках процесса по делу "ростовских амазонок" приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельник к лишению свободы на срок от 16 до 21 года колонии. Прокурор просил для подсудимых сроки от 18 до 23 лет заключения. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, который был объявлен 20 сентября. Фигуранты дела, а также потерпевшая Валентина Чудакова не согласились с приговором.

Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория Тарвердиева, Анастасия Синельник и ее муж Сергей, который работал в правоохранительных органах, обвинялись в убийстве 10 человек, в том числе правоохранителей и членов их семей. Супруги Синельник вину отрицали. Инесса Тарвердиева в суде частично признала вину и заявила, что не принимала участие в организации группы, говорится в справке " 30 убийств "ростовских амазонок" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобы Сергея и Анастасии Синельник и потерпевшей Валентины Чудаковой на приговор Ростовского областного суда, сообщает сегодня, 23 мая, "Коммерсант".

Подсудимые и потерпевшая просили Верховный суд вернуть дело на новое разбирательство с иным составом присяжных заседателей. Супруги Синельник, в частности, утверждают, что к преступлениям не причастны. Валентина Чудакова, в свою очередь, считает, что убийство ее сына Дмитрия Чудакова, а также его супруги и двоих детей совершили другие люди, причем связывает его с профессиональной деятельностью сына, пишет издание.

Адвокат Сергея Синельника Рустам Мамаев намерен подавать жалобы вплоть до Европейского суда по правам человека. Валентина Чудакова также заявила, что намерена добиваться нового разбирательства дела, но в ЕСПЧ обращаться не будет.