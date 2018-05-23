Рабочий бетонирует площадку в зеленой зоне Сочи. Фото: Светлана Кравченко для "Кавказского узла".

23 мая 2018, 04:30

Жители микрорайона Сочи выступили против уничтожения зеленой зоны

Жильцы Центрального района Сочи заявили об уничтожении кедров рядом с их домами. 22 мая они провели собрание, на котором указали на отсутствие внимания мэрии и полиции к их проблеме и собрали более 100 подписей с требованием прекратить уничтожение зеленой зоны.

Жильцы дома 41 по улице Макаренко, а также близлежащих домов, вышли на экстренное собрание, поводом для которого стало уничтожение рабочими зеленой зоны рядом с двумя многоквартирными домами. Пять полувековых кедров старожилы посадили здесь своими руками около 50 лет назад. Активисты потребовали остановить работу сотрудников газовой компании, которые устанавливали опоры под газовые трубы высокого давления, подрубая корни кедров и бетонируя зеленую зону, передает корреспондент "Кавказского узла".

О начавшихся работах по бетонированию в зоне произрастания кедров корреспонденту "Кавказского узла" рассказала активистка микрорайона Татьяна Полушкина. Она сказала, что жители позвонили в полицию и управление лесопаркового хозяйства Сочи, как только увидели ведущиеся работы возле дома. «Но реакции никакой не последовало. Полицейский ответил нам, что "все разрешения есть", и он их якобы "видел" и этого "достаточно"», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Полушкина.

Она пояснила, что полицейский ушел, так и не представившись и не отреагировав на просьбу жителей остановить работы. Люди были вынуждены выйти на улицу, чтобы остановить рабочих. "Однако ущерб зеленой зоне уже нанесен", - заверила она корреспондента "Кавказского узла".

"Эти деревья закрывают дом от шума и пыли, наполняют лечебным воздухом квартиры. Поэтому, конечно же, мы против уничтожения деревьев», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница собрания Вероника Рыбина. Она заявила, что проложить газовые трубы мимо дома можно, не уничтожая деревья.

Сотрудники мэрии и полиции обязаны беречь природу и реагировать на сообщения жителей, полицейский отказался даже установить личность рабочих, сказала Ольга Мишина. Теперь вместо зеленой зоны жители вынуждены смотреть на забетонированные воронки под газовые опоры, а скоро прямо под домом появится газовая труба, посетовала она. «Получается, что мы даже не имеем права видеть документы и подписи чиновников... Мы даже не знаем, куда ведут газ", - заявила Мишина.

Активисты собрали около ста подписей жителей близлежащих домов против уничтожения зеленой зоны и за восстановление деревьев за счет тех, кто их повредил. "Заявления были направлены в прокуратуру, главе города и в горгаз", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Полушкина.

«Кавказский узел» не располагает комментариями руководителя управления лесопаркового хозяйства Сочи Андрея Терехова относительно выступлений жителей микрорайона.

«Кавказский узел» писал, 12 мая участники собрания сочинского отделения Русского географического общества заявили о загрязнении рек, уничтожении зеленых зон из-за застройки города.

Примечание:

"Участники митинга в Сочи потребовали у властей обратить внимание на проблемы экологии", "Жители Дагомыса выступили против застройки высотками водоохранных зон", "Участники слушаний потребовали доработать проект правил благоустройства Сочи".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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