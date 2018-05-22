Суд обязал застройщика снести новостройку в Махачкале

22 мая 2018, 19:32

Прокуратура Дагестана добилась в суде решения о сносе семиэтажного жилого дома, в проекте которого не была предусмотрена дворовая территория.

По данным прокуратуры, управление по вопросам координации капитального строительства столицы Дагестана разрешило местному жителю возвести жилой дом на участке в 337 квадратных метров, несмотря на то, что площадь застройки составляет 336 квадратных метров. Отсутствие придомовой территории является нарушением правил застройки, отмечается в сообщении.

Кировский районный суд Махачкалы признал разрешение на строительство семиэтажки по улице Казбекова недействительным и обязал снести дом, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от застройщика относительно решения суда. На сайте администрации Махачкалы, управление которой выдало разрешение на возведение дома, по состоянию на 19.15 мск 22 мая, также нет комментариев по этому поводу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 апреля администрация Махачкалы отменила разрешения на строительство десяти многоэтажных жилых домов, коммерческих и других объектов.