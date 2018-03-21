Прокуратура Дагестана добилась закрытия АЗС в Геджухе

21 марта 2018, 16:49

Суд обязал владельца АЗС в селе Геджух Дербентского района, торговавшего топливом без необходимых документов, закрыть заправку и демонтировать оборудование, заявила сегодня прокуратура. Власти наводят порядок на топливном рынке, однако небольшие частные заправки необходимы Дагестану, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Владимир Васильев раскритиковал работу владельцев автозаправочных станций, призвал их "выходить из тени" и пригрозил проверками.

В ходе проверки в эксплуатации автозаправочной станции, расположенной в селе Геджух Дербентского района, выявлены существенные нарушения.

"Установлено, что объект оказывал негативное воздействие на атмосферный воздух. При этом предприниматель реализовывал топливо в отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ, без паспортов отходов I-IV класса опасности и иной необходимой документации", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, предприниматель не устранил нарушения и прокуратура обратилась в суд требованием о закрытии АЗС и демонтаже предпринимателем оборудования. "Дербентский районный суд в удовлетворении иска отказал. 19 марта 2018 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив требования прокуратуры", - отмечается в сообщении.

В 2014-2017 годах в Дагестане произошло девять происшествий на АЗС, три из них - в Махачкале. Ряд взрывов на АЗС, по мнению правоохранителей, стал следствием нарушения правил безопасности. После каждого инцидента власти анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Однако в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не произошло - некоторые заправки после проверок меняли названия и возобновляли работу, отмечается в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Фатуллаев: полная зачистка рынка сбыта топлива - невозможна



Полной зачистки сферы торговлей энергоресурсов у властей не получится из-за необходимости заправок в труднодоступных районах, где крупные сети откажутся открыть АЗС из-за нерентабельности, уверен главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Специфика Дагестана такова, что, если в крупных городах можно потеснить местных бизнесменов, то непонятно, что делать с высокогорными районами, где небольшое количество населения и владельцы АЗС получают достаточно низкие доходы, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"В эти отдаленные районы крупные сети просто не пойдут. Они вместо, например, 40 заправок построят четыре там, где большой проток машин. В горах им работать неинтересно, потому что, даже если они будут продавать по 1000 литров в день, этот объем для сетевой компании - незначительный оборот. Кто этим будет заниматься, если будет полностью зачистить рынок от частных владельцев?" - отметил Фатуллаев.

По его словам, любой человек, имеющий средства и подготовившийся весь необходимый пакет документов, может открыть АЗС в Дагестане.

"Когда говорят, что в Дагестане порядка 700 автозаправок, то среднестатистический российский обыватель воспринимает это как огромное количество и представляет себе заправочные станции, которые располагаются вдоль федеральных трасс или в крупных городах. Но в Дагестане АЗС разновеликие. Есть такие, на которых работают члены семьи. Они находятся у себя дома и открывают заправки по звонку, когда подъезжает клиент. Это распространено в горных районах. Например, в Курахском районе с населением несколько тысяч человек, есть пять АЗС, работающих по такому принципу. И понятно, что там нет таких оборотов и доходов, которые позволяют нанять работников", - заявил он.

По словам журналиста, большое количество автозаправок в Дагестане объясняется тем, что в республике нет работы и поэтому открываются магазины, АЗС и другие виды мелкого бизнеса. "К примеру, от Дербента до границы с Азербайджаном – 50 километров и на этом расстоянии я насчитал 33 АЗС", - заявил он.

Главреды дагестанских изданий заявили о необходимости решить проблему налогообложения в топливной сфере



За последние годы на топливно-энергетическом рынке силовыми структурами был наведен определенный порядок, однако властям необходимо исключить те коррупционные схемы, за счет которых владельцы АЗС вынуждены экономить на выплате налогов, считают журналисты.

"В республике нет больше нелегального сырья, на котором раньше функционировали автозаправки. Этот рынок стал более-менее легальным. Стала понятна схема доставки ГСМ. Теперь, как правило, привозят законный продукт. Этого удалось добиться за счет ликвидации незаконными врезок в нефтепровод, из которого сырье поступало на кустарные нефтеперерабатывающие заводы. Но не был наведен порядок с уплатами налогов. Этот вопрос и пытается решить Владимир Васильев", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты "Махачкалинские известия" Расул Хайбуллаев.

По словам Хайбуллаева, потенциал для увеличения налоговых платежей в этой сфере есть. "Может и не такой, как озвучивали, – миллиард рублей. Но несколько сотен миллионов рублей отрасль может заплатить в бюджет. При этом, конечно, надо исключить те коррупционные схемы, за счет которых владельцы АЗС были вынуждены экономить на выплате налогов", - заявил Хайбуллаев.

По данным налоговиков, в Дагестане работают 784 автозаправки, но фактически на учете стоят 660 АЗС, а объем "теневого" свыше 500 тысяч тонн, сообщил 26 февраля спикер парламента Хизри Шихсаидов.

Владельцы заправочных станций предпочитают платить неофициальные налоги, а стараются откупиться от проверяющих органов, потому что так значительно выгоднее, уверен главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Если считать официальные выплаты, то владелец АЗС должен заплатить 13 процентов подоходного налога. Плюс он должен выплатить в различные страховые фонды порядка 30 процентов с зарплат работников. К этому же стоит добавить и другие виды налогов – земельный, имущественный, транспортный, а также налог на добавочную стоимость. Приобретение бензина осуществляется безналичным расчетом и банки требуют свой процент за перечисление денег. И нельзя не сказать о так называемом "беловоротничковом рэкете". Как бы предприниматель ни работал, к нему все равно придут контролирующие органы, которые найдут за что зацепиться", - отметил Фатуллаев.

Поэтому, "прежде чем тянуть налоги со среднего и мелкого бизнеса, надо отрегулировать налоговую систему таким образом, чтобы эти предприниматели могли работать", подчеркнул Фатуллаев.