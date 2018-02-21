Васильев раскритиковал владельцев заправок в Дагестане

21 февраля 2018, 15:39

Заправки в Дагестане сильно отличаются от АЗС в других регионах России, чеки на них не выдаются, с уплатой налогов проблемы, заявил сегодня врио главы Дагестана Владимир Васильев. Он также призвал владельцев заправок "выходить из тени", пригрозив проверками.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля прокуратура заявила, что пять махачкалинских АЗС представляют опасность. Ранее похожие претензии послужили основанием для требования закрыть 15 махачкалинских АЗС.

С 2014 года по 2017 год в Дагестане произошло девять происшествий на АЗС, три из них — в Махачкале, сообщили "Кавказскому узлу" в главном управлении МЧС по республике. Травмы получили десятки человек, а материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти декларировали намерение решить проблему - надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было - некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, отмечается в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Сегодня врио главы Дагестана Владимир Васильев провел встречу с руководителями автозаправочных станций республики. На совещание были приглашены порядка 10 владельцев АЗС, сообщает газета "Черновик".

По данным издания, врио первого вице-премьера Рамазан Алиев в своем докладе на совещании выразил недовольство работой заправок. "Я три года лично заправлялся на заправке "Лукойл" и только потом понял, что эта заправка частная", - заявил он.

В свою очередь спикер парламента Хизри Шихсаидов отметил, что владельцы заправок официально оформляют на работу одного-двух человек, хотя по факту, там работают пять-шесть сотрудников, пишет газета.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что существуют проблемы с уплатой налогов от предпринимательской деятельности в сфере реализации горюче-смазочных материалов.

"Давно уже замечено и местными жителями, и гостями, что у нас все как-то отличается от основной части России. Чеки не выдаются, названия (АЗС) какие-то... хулиганские. Съездите в другой регион. Там нет такого. У нас 40% теневой экономики, а по уверениям некоторых депутатов – 60. Коллеги, я надеюсь, вы услышите нас, и нам не придется проводить те мероприятия, которые заканчиваются тем... ну, вы понимаете, да? Сегодня это возможно. Мне говорят: "Не надо так жестко". Сейчас идет "мягкая" выемка документов", – цитируют Васильева "Махачкалинские известия ".

С января в министерствах и ведомствах Дагестана московские следователи и прокуроры проверяют сведения о коррупции. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Владимир Васильев предложил представителям топливно-энергетического бизнеса платить в полном объеме налоги, а республиканская власть, по его словам, избавит их от лишних проверок.

"Если мы увидим, что вы готовы к сотрудничеству и вы покажете социальную ответственность увеличением платежей, то мы окажем вам всестороннюю помощь. Если же нет, то кто не спрятался, я не виноват", - сказал Васильев.

На встрече было озвучено, что, по оценке налоговых органов и правительства, недоплата налогов в этой сфере составляет в год примерно 400-450 миллионов рублей, сообщает газета "Новое дело".

По данным издания, после встречи владельцы АЗС отметили, что выход из "тени" вполне возможен. Однако озвученная недоплата налоговых выплат немного завышена и составляет, по подсчетам предпринимателей, порядка 350 миллионов рублей.