Давид Санасарян Фото https://rus.azatutyun.am/a/29242877.html

22 мая 2018, 15:17

Новый глава контрольной службы Армении пообещал побороть коррупцию

На пост главы Государственной контрольной службы Армении назначен член гражданской инициативы "Отвергни Сержа", организатор и участник акций протеста Давид Санасарян.

Как сообщал "Кавказский узел", Давид Санасарян принимал активное участие в акциях протеста, которые привели к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

Давид Санасарян назначен главой Государственной контрольной службы Армении. Решение о назначении Санасаряна на эту должность было подписано 21 мая, заявил  корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы правительства Армении.

Сегодня Давид Санасарян прокомментировал свое назначение на странице в социальной Facebook. Структура, которую он будет возглавлять, станет "главной клиникой для реабилитации государственной системы, а также батальоном, наносящим разрушительный удар по коррупции", подчеркнул в своем сообщении Санасарян .

"Одно хочу, чтобы вы четко знали, я сдержал свое слово, и я не в правительстве. Более того, Государственная контрольная служба вне правительства и является оппозицией для правительства", - цитирует заявление Санасаряна корреспондент "Кавказского узла".

Глава Государственной контрольной службы Армении также подчеркнул, что намерен "за короткое время продемонстрировать результаты работы, которые превратят давние мечты в реальность".

Напомним, что Республиканская партия Армении сохраняет большинство в парламенте. Взаимоотношения нового правительства и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и, если достичь компромисса не удастся, то Пашинян вновь прибегнет к уличным протестам, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" ведет фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Пашинян анонсировал смену губернаторов в Армении", "Политологи заявили о возможности новых протестов в Армении", "Пашинян подтвердил лояльность к России на митинге в Гюмри".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 мая 2018, 18:41

22 мая 2018, 17:51

22 мая 2018, 17:40

  • Житель Чечни пожаловался в ЕСПЧ на силовиков

    Житель Веденского района Чечни, ставший инвалидом после ранения в 2016 году, потребовал признать нарушение его прав на жизнь и на эффективную правовую защиту. Военные, которые приняли мирного жителя за боевика, не были привлечены к ответственности, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

22 мая 2018, 17:32

22 мая 2018, 17:12

Темы дня

События дня

Куда уходит детство Куда уходит детство
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты