Новый глава контрольной службы Армении пообещал побороть коррупцию

22 мая 2018, 15:17

На пост главы Государственной контрольной службы Армении назначен член гражданской инициативы "Отвергни Сержа", организатор и участник акций протеста Давид Санасарян.

Как сообщал "Кавказский узел", Давид Санасарян принимал активное участие в акциях протеста, которые привели к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

Давид Санасарян назначен главой Государственной контрольной службы Армении. Решение о назначении Санасаряна на эту должность было подписано 21 мая, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы правительства Армении.

Сегодня Давид Санасарян прокомментировал свое назначение на странице в социальной Facebook. Структура, которую он будет возглавлять, станет "главной клиникой для реабилитации государственной системы, а также батальоном, наносящим разрушительный удар по коррупции", подчеркнул в своем сообщении Санасарян .

"Одно хочу, чтобы вы четко знали, я сдержал свое слово, и я не в правительстве. Более того, Государственная контрольная служба вне правительства и является оппозицией для правительства", - цитирует заявление Санасаряна корреспондент "Кавказского узла".

Глава Государственной контрольной службы Армении также подчеркнул, что намерен "за короткое время продемонстрировать результаты работы, которые превратят давние мечты в реальность".

Напомним, что Республиканская партия Армении сохраняет большинство в парламенте. Взаимоотношения нового правительства и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и, если достичь компромисса не удастся, то Пашинян вновь прибегнет к уличным протестам, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" ведет фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".