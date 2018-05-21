Три участника голодовки в Махачкале обратились к врачам

21 мая 2018, 20:30

Голодающие в Махачкале водители маршруток сегодня дважды вызывали врачей, трем участникам акции потребовалась медицинская помощь из-за повышенного давления. Голодовка привлекла внимание властей, но результата пока нет, констатировали водители.

Как сообщал "Кавказский узел", 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку 27 апреля из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку, а 19 мая группу голодающих участников забастовки сменили 16 новых водителей. 20 мая двум участникам голодовки стало плохо, им вызвали скорую помощь.

Протестующие водители сегодня вызывали скорую помощь для Руслана Мутаева, которому стало плохо еще 20 мая, Мухтара Саидова и Имама Исаева - участники голодовки почувствовали недомогание из-за повышенного артериального давления, врачи сделали им уколы. От госпитализации протестующие отказались, так как состояние не было критическим, сообщил Мухтар Саидов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Саидова, все 16 человек, приступившие к голодовке с 19 мая, продолжают акцию. Участники первой группы, проводившей акцию с 14 по 19 мая, изъявляли желание продолжить голодовку, но коллеги запретили им голодать вместе со второй группой из-за опасений за их здоровье, отметил он.

"Желающие были, но мы не взяли, чтобы не осложнить, и так некоторых в больницу забрали", - сказал Саидов. Он добавил, что группа голодающих водителей находится на месте голодовки круглосуточно, домой они не отлучаются.

Как рассказал Мухтар Саидов, 20 мая водители встретились с начальником управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Махачкалы Андреем Гусейновым. На этой встрече прозвучало предложение о переходе водителей в другую обслуживающую компанию, но водители отклонили это предложение - водители заявили, что уже работали ранее с предложенной чиновниками организацией и не доверяют ей. "Они предлагали нам перейти в другую компанию, куда им выгодно [нас перевести]. Как только мы перейдем, нас и удушат", - заявил Саидов.

Участники голодовки потребовали также привлечь к ответственности руководителей компании, которая обслуживает маршрут сейчас. По словам водителей, компания приобрела новый транспорт, который ныне и курсирует по маршруту №61А, на собранные с водителей деньги. При этом водителям заявляли, что пенсионные и иные отчисления производятся с собираемых денег, но по факту никаких отчислений не было.

"По данному поводу мы 26 апреля 2018 года обратились официально в МКУ "Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства" администрации города с просьбой обратить внимание на незаконные поборы нынешней обслуживающей компании в течение долгого времени", - напомнил Мухтар Саидов. До объявления открытого конкурса водители потребовали передать маршрут той компании, с которой они согласны сотрудничать.

Участник голодовки Анвар Ихласов считает, что голодовка заставила местные власти обратить внимание на проблему, но предпринимать шаги для ее разрешения власти не хотят. Он рассказал, что был единственным кормильцем в семье из пяти человек, которая сейчас живет только за счет помощи родителей-пенсионеров.

Водитель Багауддин Султанбеков хоть и не участвует в голодовке, но пришел поддержать голодающих коллег. Он рассказал, что работает на маршруте с 2007 года и содержал семью из четырех человек. Теперь семье приходится занимать деньги на самое необходимое у соседей и родственников. "Сегодня утром ехал сюда и взял в долг тысячу рублей у соседа", - сообщил он.

По словам Султанбекова, голодовка водителей побудила местные власти, которые прежде не обращали внимания на проблему, искать пути выхода из ситуации. "Власти реагируют, но результата нет", - сказал водитель.