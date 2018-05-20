Участники голодовки водителей махачкалинского маршрута №61А. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

20 мая 2018, 22:27

Голодающим в Махачкале водителям потребовалась "скорая помощь"

На место голодовки водителей в Махачкале сегодня была вызвана карета скорой помощи после того, как двоим из 16 участников акции протеста стало плохо, сообщили "Кавказскому узлу" протестующие.

Как сообщал "Кавказский узел", 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку 27 апреля из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку, а 19 мая группу голодающих участников забастовки сменили 16 новых водителей. Жители поселка Семендер испытывают трудности с передвижением из-за нехватки транспорта.

По словам голодающего Мухтара Саидова, приблизительно в 17.00 двое из водителей почувствовали себя плохо и попросили коллег вызвать скорую помощь. "Приехавший врач измерил им артериальное давления и обнаружил, что у одного из них оно повышено, а у другого - упало", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомед Газиев, один из водителей, по просьбе которого была вызвана медицинская помощь, рассказал "Кавказскому узлу", что у него проблемы с пониженным давлением и, несмотря на это, он второй день участвует в голодовке.  "Осмотр сделали. Лекарства дали. Сейчас лежит, отдыхает", - сказал Газиев про состояние второго заболевшего водителя.

Со слов участника голодовки Мухтара Саидова, сегодня на место протеста прибыл глава села Семендер. Осмотрев место голодовки и поговорив с водителями, глава поселка ушел, сообщил протестующий. "Посмотрел, продолжаем ли мы голодовку и изменились ли наши позиции. Мы по-прежнему поддерживаем свои требования", - заявил протестующий водитель.

С начала акции рядом с местом голодовки дежурят мобильный наряд патрульно-постовой службы, сообщил Саидов.

Один из протестующих Руслан Мурзаев, работающий на линии 61А 11 лет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что является единственным кормильцем в семье и тратит заработанные пассажирским извозом деньги на аренду квартиры в Махачкале, так как не имеет собственного жилья. "Хочу, чтобы оставили меня на прежнем месте, чтобы хоть что-то заработать и содержать семью", - заявил он.

Примечание:

"Прокурор призвал водителей маршруток в Махачкале прекратить голодовку", "Забастовка водителей маршруток доставила неудобства жителям Махачкалы", "Махачкалинские власти отказались считать забастовкой протест водителей маршруток".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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