Раненный при нападении на храм в Грозном прооперирован

20 мая 2018, 21:05

Заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного № 2 Федор Напольников, получивший ранение при нападении на храм Михаила Архангела, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил его коллега Руслан Ганаев.

Как писал "Кавказский узел", при нападении на храм в Грозном 19 мая были убиты четверо боевиков, двое полицейских и один прихожанин, ранения получили еще двое силовиков и один прихожанин, детский врач. Источник в силовых структурах назвал имена убитых предполагаемых боевиков - троих жителей Чечни и жителя Ингушетии.

Ответственность за попытку захвата прихожан в грозненском храме взяло на себя кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Согласно подсчетам "Кавказского узла", она стала 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе и третьим нападением на религиозные объекты в СКФО в 2018 году.

Заведующий детским хирургическим отделением был ранен в грудную клетку, когда вместе с настоятелем храма отцом Сергием удерживал дверь основного входа. Раненый врач был доставлен в девятую горбольницу Грозного, где был прооперирован. Сейчас он находится в реанимации, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его коллега Руслан Ганаев.

"У Федора была большая кровопотеря. Он прооперирован, сейчас находится в реанимации. Состояние стабильно тяжелое", - сообщил Ганаев.

Он также рассказал, что Федор Напольников - уроженец Молдавии, выпускник Саратовской медакадемии. После окончания вуза Напольников работал хирургом в Саратове. "В Грозный его пригласили как преподавателя, он читает лекции на кафедре хирургии в Чеченском университете на медицинском факультете. Мы его пригласили работать в нашу детскую больницу на должность заведующего детским хирургическим отделением. Он прекрасный хирург, в нашем коллективе быстро адаптировался, стал своим человеком", - рассказал Руслан Ганаев.

По его словам, "Федор - человек верующий, всегда посещает храм, соблюдает религиозные праздники".

Прихожанка православного храма рассказала, что нападение боевиков произошло во второй половине дня. "Дверь основного входа была открыта, а боковая была закрыта. Бандиты пытались войти в храм через главный вход. Кричали: "Аллах Акбар". Но отец Сергий и врач Федор стали дверь держать. Дверь тяжелая, дубовая, и они не смогли открыть, только прострелили. Вот и попали в Федора", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений.