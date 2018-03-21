Дело пенсионера Малыгина возвращено в сочинский суд

21 марта 2018, 15:01

Дело Юрия Малыгина, который жаловался на насилие со стороны силовиков, возвращено в суд первой инстанции. После жалобы Путину защите позволили ознакомиться с протоколами заседаний по делу о краже смартфона, рассказал пенсионер.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2017 года суд в Сочи признал Юрия Малыгина виновным в краже смартфона и приговорил его к шести месяцам колонии-поселения. Защита обжаловала приговор.

Отдыхавший в Сочи пенсионер из Перми Юрий Малыгин был осужден по обвинению в краже iPhone, забытого на набережной курорта. Сам Малыгин утверждает, что нашел смартфон и хотел отдать его полицейским. Пенсионер также сообщал, что сотрудники правоохранительных органов избили его. После задержания на Малыгина был составлен протокол об административном правонарушении, 18 июля 2017 года он был признан виновным по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Малыгин заявил, что подписи под протоколами подделаны. 29 сентября 2017 года Юрий Малыгин отправил на смс-сервис "Кавказского узла" сообщение о преследовании за кражу телефона, после чего "Кавказский узел" предоставил пенсионеру адвоката.

Апелляционная жалоба на приговор, которая до сих пор не рассмотрена, была подана еще до Нового года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Охрименко.

По словам адвоката, в апелляции он указал, что суд отказал ему и его подзащитному в праве на ознакомление с протоколами и поэтому невозможно было подать замечания, а значит мотивированную жалобу.

20 марта Юрий Малыгин и его защитник были вызваны в суд и извещены, что могут ознакомиться с материалами дела, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Судья Краснодарского краевого суда, изучив уголовное дело, поступившее с апелляционной жалобой осужденного Малыгина Ю.В. и апелляционными жалобами защитника осужденного Малыгина Ю.В. - адвоката Охрименко М.С., установил, что согласно п.17 ч.4 ст.47 УПК РФ осужденный вправе знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания. (...) В нарушение требований ч.7 ст.259 УПК РФ осужденный Малыгин Ю.В. и его защитник адвокат Охрименко М.С. не были ознакомлены с протоколом судебного заседания, что является препятствием к рассмотрению уголовного дела судом апелляционной инстанции", - говорится в постановлении "О возвращении уголовного дела в суд первой инстанции", имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

"В понедельник, 26 марта, дело вновь будет отправлено в крайсуд с подписями сторон о том, что они ознакомлены с материалами дела", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" заведующая канцелярией по уголовным делам Нина Бондарь.

Малыгин: суд дал время для ознакомления после отправленной президенту России телеграммы



Телеграмма президенту Владимиру Путину была отравлена 19 марта, а 20 марта позвонили из суда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Малыгин.

"Я ничего не понял. Три месяца назад была отправлена апелляция. Я обращался в крайсуд и суд Сочи с вопросами, когда же рассмотрят мою жалобу, но ответов не получал. Мне все время говорили, что "рассмотрение жалобы еще не назначено". И вот выяснилось, что я должен ознакомиться с делом и его опять пошлют Краснодар. Я пожилой человек. Средств проживать в Сочи у меня нет. Живу в долг", - отметил он.

По словам пенсионера, 19 марта он отправил в Москву телеграмму на имя президента России Владимира Путина, однако ее долго не хотели принимать.

"Я пытался в течении двух часов отправить телеграмму с жалобой на местных правоохранителей. Заведующая по приему корреспонденции уверяла меня , что "такие телеграммы почта России не принимает". И только после вмешательства заместителя руководителя Главпочтамта телеграмма, наконец, была принята. 20 марта пришло подтверждение о том, что моя телеграмма доставлена в Кремль, и мне позвонили из суда, пригласив ознакомиться с делом", - отметил он.



После окончания ознакомления, защита намерена подать жалобу на протоколы, если они не будут отражать то, что говорилось в суде во время рассмотрения дела Малыгина, подчеркнул адвокат Михаил Охрименко.