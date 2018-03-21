Силовики установили личности убитых при спецоперации в Чечне

21 марта 2018, 12:10

Во время спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни были убиты уроженцы Ингушетии и Дагестана, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", вечером 20 марта в Ачхой-Мартановском районе в лесу около села Бамут близ границы с Ингушетией в перестрелке с силовиками были убиты четыре человека. Никто из правоохранителей не пострадал. На месте спецоперации найдено оружие и боеприпасы, сообщил Северо-Кавказский округ войск Нацгвардии.

Личности всех четырех убитых установлены, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне. "Трое из них оказались жителями Малгобекского района Ингушетии, а четвертый - жителем Дагестана. Старшему из преступников 33 года. Младшему около 20 лет", - сказал он.

При них были найдены автоматы, ручные гранаты и снайперская винтовка, уточнил представитель МВД. "Это свидетельствует о том, что бандиты намеревались совершить акции террористического характера", - сообщил он.

Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают прочесывать местность около села Бамут. "Кроме того, проводится комплекс оперативных мероприятий с целью установления возможных пособников [убитых]", - уточнил сотрудник республиканского МВД.