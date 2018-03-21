Оружие найдено на месте перестрелки в Чечне

21 марта 2018, 08:38

Силовики обнаружили оружие и боеприпасы на месте спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни, где были убиты четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", вечером 20 марта в Ачхой-Мартановском районе в лесу около границы с Ингушетией силовиками в ходе спецоперации были убиты четыре вооруженных человека. Никто из правоохранителей не пострадал, личности убитых устанавливаются, сообщило МВД.

Силовики нашли на месте перестрелки оружие в боеприпасы, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии. "На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников Росгвардии и органов правопорядка нет", - приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что перестрелка произошла близ населенного пункта Бамут, где заблокированные вооруженные люди "оказали вооруженное сопротивление", уточняет агентство.

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