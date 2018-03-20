Школьник пропал в Волжском

20 марта 2018, 17:12

Несколько сотен полицейских и волонтеры ищут 15-летнего подростка, пропавшего в Волжском 16 марта, сообщило сегодня МВД.

По данным полиции, 16 марта подросток отпраздновал в одном из торговых центров Волжского свой день рождения. "Школьник вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент несовершеннолетний попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по его словам, на минутку, и не вернулся", - говорится в сообщении полиции.

Мать пропавшего обратилась к правоохранителям в 22.40 мск 17 марта, поиски продолжаются. Возбуждено дело по ст. 105 УК России (убийство), информировал сегодня на своем сайте областной главк МВД.

"На розыск пропавшего без вести ориентирован весь личный состав управления МВД России по Волжскому. Это несколько сотен человек", - рассказали в полиции. Сотрудник ведомства отметил, что в поисках участвуют и волонтеры, передает РИА "Новости".

"Со слов друзей Артема, он перебрал со спиртным и начал вести себя агрессивно. Таксист отказался развозить по домам пьяных подростков, и им пришлось вызывать второе такси", - цитирует свой источник в правоохранительных органах Волжского "Блокнот Волгограда".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 февраля в городе Суровикино пропал ребенок. Следователи предполагают, что он провалился под лед на реке Чир. 11 марта водолазы возобновили поиски, прекращавшиеся из-за плохой погоды.