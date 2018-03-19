19 марта 2018, 00:34
С 12 по 18 марта жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не было
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 12 по 18 марта 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
Спецоперации и КТО
14 марта в 17.00 мск в Цумадинском районе Дагестана снят введенный 4 марта режим контртеррористической операции (КТО).
14 марта отменен режим КТО в Хасавюрте и Хасавюртовском районе, на территории сел Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха Казбековского района и на территории сел Миатли, Бавтугай и моста через канал Юз-баш в Кизилюртовском районе. В этих районах режим КТО был введен 19 марта 2017 года.
"В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 марта жертв не было", "Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 26 февраля по 4 марта не было", "Неделя с 19 по 25 февраля обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе".
19 марта 2018, 01:17
-
2
Явка в Кабардино-Балкарии превысила результаты прошлых выборов
По данным, полученным за два часа до закрытия участков, на выборах в Кабардино-Балкарии проголосовали на 10% больше избирателей, чем на прошлых выборах президента в 2012 году. При этом представители КПРФ заявили о завышенной вдвое явке на участках в городе Прохладный.
19 марта 2018, 01:00
-
Доверенное лицо Собчак задержан в Ростове-на-Дону
Член УИК Антон Приходько, представлявший интересы кандидата в президенты Ксении Собчак в Ростове-на-Дону, задержан после съемки процесса подсчета голосов, сообщили в штабе кандидата.
19 марта 2018, 00:46
-
Наблюдатели с поддельными документами выявлены в Северной Осетии
На десяти избирательных участках в Северной Осетии наблюдатели от кандидатов Павла Грудинина и Ксении Собчак представили подложные документы, сообщила председатель ЦИК республики.
19 марта 2018, 00:34
-
С 12 по 18 марта жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не было
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 12 по 18 марта 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
19 марта 2018, 00:26
-
Избирком Дагестана заинтересовало нападение на журналиста на одном из участков
Журналист РИА "Дербент", член участковой комиссии Малик Бутаев рассказал, что получил пощечину от чиновника при попытке снять на видео нарушения на одном из участков в Махачкале. Пострадавший составил официальное обращение, данной ситуацией будет заниматься МВД, сообщил избирком Дагестана.
-
18 марта 2018, 04:181
Житель Сочи потребовал убрать его из списка избирателей
-
18 марта 2018, 03:19
Суд продлил пребывание Фикрета Гусейнли в Киеве на две недели
-
17 марта 2018, 09:09
Азербайджан заявил о 115 обстрелах с армянской стороны
-
17 марта 2018, 00:482
Суд в Сочи продлил на месяц арест Александра Валова
-
16 марта 2018, 05:20
Власти Нагорного Карабаха назвали сроки сдачи новой трассы в Армению
-
16 марта 2018, 04:12
Ибрагим Казибеков назначен представителем "Коммунистов России" на выборах
-
19 марта 2018, 01:00
Доверенное лицо Собчак задержан в Ростове-на-Дону
-
18 марта 2018, 22:44
КПРФ опровергла информацию о задержании наблюдателя в Дагестане
-
18 марта 2018, 21:13
Попытка вброса бюллетеней предотвращена в Каспийске
-
18 марта 2018, 20:05
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
-
18 марта 2018, 18:541
Человек убит после нападения на охранника "Грозный-Сити" в столице Чечни
-
18 марта 2018, 18:21
Суд оштрафовал жену координатора штаба Навального в Сочи
-
18 марта 2018, 16:411
Наблюдатели выдворены с двух участков в Махачкале
-
18 марта 2018, 16:271
Избирком Чечни рапортовал о высокой явке на президентских выборах
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
19 марта 2018, 00:26
Избирком Дагестана заинтересовало нападение на журналиста на одном из участков
-
18 марта 2018, 22:54
Сакрализация власти мусульманами помогла обеспечить явку в Дагестане
-
27 февраля 2018, 17:30
Исаев Шамиль Абдулаевич
-
15 февраля 2018, 12:53
Здунов Артем Алексеевич
-
30 января 2018, 16:254
Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич
-
15 марта 2018, 14:55Свалка в Красном Сулине вблизи жилых домов
-
13 марта 2018, 19:23Учёные из Адыгеи поделятся впечатлениями от поездки в университет Саппоро
-
13 марта 2018, 13:35Проблемы дольщиков в связи с арестом застройщика
-
13 марта 2018, 10:24Застройщик возбудил дело против дольщиков
-
13 марта 2018, 02:03В интернете идет сбор подписей под петицией о переводе Аслана Черкесова в КБР
-
14 марта 2018, 09:09
Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа
-
14 марта 2018, 08:37
В 2017 году число жертв конфликта на Северном Кавказе снизилось на 39%
-
01 марта 2018, 11:1984
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
22 февраля 2018, 11:5430
10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне
-
13 марта 2018, 14:04
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Северный Кавказ после разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ): что дальше?» Онлайн-дискуссия на КУ 17 марта
-
11 марта 2018, 17:09
BERG...man Tbilisi"Ахмат" Чечня - ЦСКА Москва. Онлайн. И краткий обзор прошедших игр тура! 9
-
11 марта 2018, 09:30
BERG...man TbilisiНе надо назойливости с тем, чего не понимаешь. О кавказских отцах и дочерях... 30
-
08 марта 2018, 20:00
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговПредвыборные дебаты на региональных ТВ
-
08 марта 2018, 06:39
ЕреванецС праздником, дорогие дамы! 7