С 12 по 18 марта жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не было

19 марта 2018, 00:34

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 12 по 18 марта 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Спецоперации и КТО

14 марта в 17.00 мск в Цумадинском районе Дагестана снят введенный 4 марта режим контртеррористической операции (КТО).

14 марта отменен режим КТО в Хасавюрте и Хасавюртовском районе, на территории сел Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха Казбековского района и на территории сел Миатли, Бавтугай и моста через канал Юз-баш в Кизилюртовском районе. В этих районах режим КТО был введен 19 марта 2017 года.