19 марта 2018, 00:34

С 12 по 18 марта жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не было

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 12 по 18 марта 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Спецоперации и КТО 

14 марта в 17.00 мск в Цумадинском районе Дагестана снят введенный 4 марта режим контртеррористической операции (КТО).

14 марта отменен режим КТО в Хасавюрте и Хасавюртовском районе, на территории сел Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха Казбековского района и на территории сел Миатли, Бавтугай и моста через канал Юз-баш в Кизилюртовском районе. В этих районах режим КТО был введен 19 марта 2017 года.

Примечание:

"В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 марта жертв не было", "Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 26 февраля по 4 марта не было", "Неделя с 19 по 25 февраля обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе".

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19 марта 2018, 01:17

  • 2 Явка в Кабардино-Балкарии превысила результаты прошлых выборов

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19 марта 2018, 01:00

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19 марта 2018, 00:34

19 марта 2018, 00:26

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