Спецоперация на Северном Кавказе. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета, http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kchr-v-hode-kto-neytralizovany-pyatero.html

05 марта 2018, 00:17

Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 26 февраля по 4 марта не было

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 26 февраля по 4 марта 2018 года, убитых и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Спецоперации и КТО

1 марта сотрудники правоохранительных органов заблокировали военными машинами "Урал" несколько улиц в селе Долаково Назрановского района Ингушетии, где в школе хафизов (чтецов Корана наизусть) проходила проверка документации и исламской литературы. Мероприятия проводили не местные силовики. У здания школы собрались родители будущих хафизов и другие жители села, но в здание никого не пускали.

4 марта с 04.00 мск в Цумадинском районе Дагестана введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Силовики организовали поиски членов вооруженного подполья и их помощников.

Задержания

27 февраля в Терском районе Кабардино-Балкарии cотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗ-3102, которым управлял 62-летний житель Минераловодского района Ставропольского края. Мужчина сообщил полицейским, что едет из поселка Эльхотово (Северная Осетия) в село Плановское (Кабардино-Балкария). При досмотре полицейские обнаружили в борсетке водителя предметы, похожие на патроны. Проведенная баллистическая экспертиза показала, что найденные предметы - боеприпасы к нарезному оружию калибра 5,45 на 39 мм и пригодны для стрельбы.

2 марта по подозрению в нападении на полицейский пост на въезде в поселок Калининский Моздокского района задержаны 23-летний и 25-летний жители села Кизляр Моздокского района. При обыске в их домах оперативники изъяли наркотические вещества и несколько единиц оружия, которое использовалось при нападении.

3 марта сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в торговле оружием. При обыске в его доме были обнаружены автомат Калашникова, пять гранат, выстрел для гранатомета, три сигнальные мины и более шести тысяч патронов различного калибра. Задержанный может быть причастен к сбыту трех пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами, девяти гранат, а также более 500 патронов.

Примечание:

"Неделя с 19 по 25 февраля обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 12 по 18 февраля погибли восемь человек", "Два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 февраля".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 марта 2018, 10:17

05 марта 2018, 09:39

  • Школьники эвакуированы в Ростове-на-Дону

    Учащихся одной из школ Ростова-на-Дону эвакуировали сегодня после того, как был обнаружен подозрительный предмет, сообщили в ростовской полиции. Местные жители сообщают о еще нескольких закрытых школах.

05 марта 2018, 08:45

05 марта 2018, 08:32

05 марта 2018, 08:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты