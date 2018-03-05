Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 26 февраля по 4 марта не было

05 марта 2018, 00:17

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 26 февраля по 4 марта 2018 года, убитых и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Спецоперации и КТО

1 марта сотрудники правоохранительных органов заблокировали военными машинами "Урал" несколько улиц в селе Долаково Назрановского района Ингушетии, где в школе хафизов (чтецов Корана наизусть) проходила проверка документации и исламской литературы. Мероприятия проводили не местные силовики. У здания школы собрались родители будущих хафизов и другие жители села, но в здание никого не пускали.

4 марта с 04.00 мск в Цумадинском районе Дагестана введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Силовики организовали поиски членов вооруженного подполья и их помощников.

Задержания

27 февраля в Терском районе Кабардино-Балкарии cотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗ-3102, которым управлял 62-летний житель Минераловодского района Ставропольского края. Мужчина сообщил полицейским, что едет из поселка Эльхотово (Северная Осетия) в село Плановское (Кабардино-Балкария). При досмотре полицейские обнаружили в борсетке водителя предметы, похожие на патроны. Проведенная баллистическая экспертиза показала, что найденные предметы - боеприпасы к нарезному оружию калибра 5,45 на 39 мм и пригодны для стрельбы.

2 марта по подозрению в нападении на полицейский пост на въезде в поселок Калининский Моздокского района задержаны 23-летний и 25-летний жители села Кизляр Моздокского района. При обыске в их домах оперативники изъяли наркотические вещества и несколько единиц оружия, которое использовалось при нападении.

3 марта сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в торговле оружием. При обыске в его доме были обнаружены автомат Калашникова, пять гранат, выстрел для гранатомета, три сигнальные мины и более шести тысяч патронов различного калибра. Задержанный может быть причастен к сбыту трех пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами, девяти гранат, а также более 500 патронов.