Неделя с 19 по 25 февраля обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

26 февраля 2018, 10:00

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 19 по 25 февраля 2018 года жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

19 февраля в связи с расстрелом прихожан в Кизляре в Дагестане были задержаны как минимум два человека, сообщили их родственники. В селе Некрасовка силовики забрали из дома 19-летнего Магомедрасула Гаджиева, в его доме якобы обнаружили патроны. По мнению матери Гаджиева Зугры Ихаковой, патроны были подброшены. По ее словам, в телефоне Халилова, расстрелявшего 18 февраля прихожан у православного храма, нашли номер телефона ее сына - Магомедрасул Гаджиев в детстве учился в одном медресе с Халиловым. В тот же день вечером на окраине Кизляра был задержан Магомед Сагитов. По словам его тещи Таисии Агуповой, в доме у них также были обнаружены патроны, но женщина уверена, что они были подброшены. По словам Агуповой, силовики во время обыска намекнули, что Халилов был знаком с Сагитовым. Вечером 22 февраля суд заключили под стражу Гаджиева и Сагитова, сообщил 23 февраля их адвокат Анвар Асхабов. По его словам, обвинения пока молодым людям не предъявлены, они проходят по делу в статусе подозреваемых.