КТО на Северном Кавказе Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-dagestane-v-hode-kto-neytralizovan-glavar-1.html

26 февраля 2018, 10:00

Неделя с 19 по 25 февраля обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 19 по 25 февраля 2018 года жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

19 февраля в связи с расстрелом прихожан в Кизляре в Дагестане были задержаны как минимум два человека, сообщили их родственники. В селе Некрасовка силовики забрали из дома 19-летнего Магомедрасула Гаджиева, в его доме якобы обнаружили патроны. По мнению матери Гаджиева Зугры Ихаковой, патроны были подброшены. По ее словам, в телефоне Халилова, расстрелявшего 18 февраля прихожан у православного храма, нашли номер телефона ее сына - Магомедрасул Гаджиев в детстве учился в одном медресе с Халиловым. В тот же день вечером на окраине Кизляра был задержан Магомед Сагитов. По словам его тещи Таисии Агуповой, в доме у них также были обнаружены патроны, но женщина уверена, что они были подброшены. По словам Агуповой, силовики во время обыска намекнули, что Халилов был знаком с Сагитовым.  Вечером 22 февраля суд заключили под стражу Гаджиева и Сагитова, сообщил 23 февраля их адвокат Анвар Асхабов. По его словам, обвинения пока молодым людям не предъявлены, они проходят по делу в статусе подозреваемых.

Примечание:

"В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 12 по 18 февраля погибли восемь человек", "Два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 февраля", "Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 29 января по 4 февраля не было".

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