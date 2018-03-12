Силовики на спеоперации в горах Ингушетии. Фото: пресс-служба НАК.http://nac.gov.ru

12 марта 2018, 05:27

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 марта жертв не было

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 5 по 11 марта 2018 года жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

5 марта  в Махачкале были задержаны пятеро предполагаемых сторонников запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По информации ФСБ, задержанные вербовали радикально настроенных жителей Дагестана и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков. Задержанные "склонили к выезду из России не менее четырех граждан", которые после отъезда прошли подготовку в полевых лагерях боевиков и стали активными участниками их вооруженных формирований. При задержании предполагаемых сторонников ИГ были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и "значительное количество взрывчатых веществ".

Примечание:

"Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 26 февраля по 4 марта не было", "Неделя с 19 по 25 февраля обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 12 по 18 февраля погибли восемь человек".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 марта 2018, 08:35

12 марта 2018, 08:16

12 марта 2018, 08:00

12 марта 2018, 06:57

12 марта 2018, 06:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты