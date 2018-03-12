В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 марта жертв не было

12 марта 2018, 05:27

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 5 по 11 марта 2018 года жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

5 марта в Махачкале были задержаны пятеро предполагаемых сторонников запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По информации ФСБ, задержанные вербовали радикально настроенных жителей Дагестана и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков. Задержанные "склонили к выезду из России не менее четырех граждан", которые после отъезда прошли подготовку в полевых лагерях боевиков и стали активными участниками их вооруженных формирований. При задержании предполагаемых сторонников ИГ были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и "значительное количество взрывчатых веществ".