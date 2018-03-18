Суд продлил пребывание Фикрета Гусейнли в Киеве на две недели

18 марта 2018, 03:19

Печорский районный суд Киева принял решение о том, что азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли должен оставаться на Украине до 2 апреля. По мнению журналиста, затягивание экстрадиционной проверки повышает риски его похищения. Против экстрадиции Гусейнли выступили "Репортеры без границ" и украинские НПО.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта стало известно о попытке задержания азербайджанского журналиста, гражданина Нидерландов Фикрета Гусейнли в Киеве. Люди в штатском пришли в съемную квартиру журналиста, но Гусейнли выпрыгнул из окна и скрылся. Журналист опасается, что его могут насильно доставить в Азербайджан, так как среди явившихся в его квартиру лиц были люди, говорившие на азербайджанском языке, рассказал "Кавказскому узлу" источник в азербайджанской диаспоре.

Гусейнли был задержан 14 октября 2017 года в киевском аэропорту, так как азербайджанские правоохранители инициировали его международный розыск по обвинению в мошенничестве и незаконном пересечении границы. Гусейнли эти обвинения отверг. Апелляционный суд Киева 13 февраля закрыл дело об экстрадиции Гусейнли в Азербайджан.

По словам журналиста Фикрета Гусейнли, украинская прокуратура всячески стремится затянуть проверку в связи с экстрадицией в Азербайджан, чтобы не позволить ему отбыть с Украины в Нидерланды.

Киевская областная прокуратура обратилась в суд с целью продления срока экстрадиционной проверки еще на два месяца, и обеспечить в этот период невыезд журналиста из Киева, рассказал Гусейнли корреспонденту "Кавказского узла".

Предыдущий срок обязательного пребывания Гусейнли в Киеве истекал 19 марта.

Рассмотрение ходатайства Киевской областной прокуратуры началось в Печорском районном суде Киева 16 марта около 22.00 по местному времени и завершилось около 01.00 по местному времени 17 марта, сообщил Гусейнли.

"Мы с адвокатом довели до суда незаконность действий украинской прокуратуры. Меня еще полгода назад должны были освободить, так как по международным конвенциям лицо, получившее статус беженца в одной стране, обладает правами, вытекающими из этого статуса, и в других странах. Однако киевская прокуратура вот уже шесть месяцев не хочет признать и принять это. Мы довели до сведения суда также и то, что 13 ноября 2017 года мое имя было исключено из розыскной системы Интерпола, поэтому удержание меня в Киеве и продолжение экстрадиционной проверки незаконны. Кроме того, Женевская конвенция запрещает выдачу лица, бежавшего из своей страны, обратно, если оно получило опеку другого государства", - заявил Гусейнли.

По его словам, консул Нидерландов подтвердил, что он получил статус политического беженца, а потом и гражданство Нидерландов и за годы проживания в этой стране ни разу не нарушал ее законов.

"Консул просил обеспечить его возвращение в Нидерланды. В итоге суд согласился с нашими доводами и предоставил прокуратуре вместо запрашиваемых двух месяцев только две недели на завершение экстрадиционной проверки – до 2 апреля", - продолжил Гусейнли.

Сам Гусейнли подозревает правоохранительные органы Украины в сделке с силовыми структурами Азербайджана.

"Затягивание проверки повышает риски похищения меня. Уже попытка была 6 марта. Меня, видимо, хотят похитить и переправить в Азербайджан, как это было сделано с журналистом Афганом Мухтарлы, которого выкрали из Тбилиси и тайно переправили в Азербайджан, где осудили на шесть лет лишения свободы", - отметил Гусейнли.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы 30 мая 2017 года был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку. 12 января суд приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Сам Мухтарлы не признал вину. В защиту журналиста выступили власти США, Евросоюз и представитель ОБСЕ. Правозащитная организация Amnesty International признала Мухтарлы "узником совести", а ЕСПЧ присвоил его делу приоритетный статус.

По словам Гусейнли, в Азербайджане его ожидает длительное тюремное заключение.

Он удовлетворен поддержкой посольства Нидерландов. По его словам, после вмешательства посольства правоохранительные органы выразили готовность обеспечить ему безопасность.

"Но я отказался от этого", - отметил журналист, заметив, что не доверяет правоохранительным органам Украины.

Он выразил признательность также международным журналистским и правозащитным организациям и украинским правозащитникам, проявившим внимание к его судьбе.

Адвокат назвал незаконным затягивание экстрадиционной проверки и изъятие паспорта у Гусейнли

Адвокат Гусейнли Дмитрий Мазурок назвал необоснованным затягивание экстрадиционной проверки.

"У них есть год для проведения экстрадиционной проверки. Но буквально на второй-третий день мы дали всю исчерпывающую информацию. Больше наша прокуратура не найдет, несмотря на весь громадный аппарат. У нас больше опыта, и мы заинтересованы, чтобы помочь правоохранителям разобраться. Чем они занимаются, непонятно. До этого в деле был прокурор Рустам Сутко, который 30 декабря обещал, что до 11 января все выводы будут, и экстрадиционная проверка будет закончена. Она незаконченной оказалась и сейчас. 19-20 февраля, когда продлевалась мера пресечения, снова прокурор говорил, что у них все закончено, и они ожидают только подписи начальника, чтобы передать в Генеральную прокуратуру. Но, по нашим данным, документы все еще не переданы", - сообщил адвокат в интервью "Громадскому радио".

Адвокат считает незаконным и изъятие паспорта журналиста.

"Когда изменяли меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата и правозащитника, обязательства изъять паспорт суд не налагал. Но несмотря на это, в тот же день, когда мы с Фикретом Гусейновым поехали представить себя послу Королевства Нидерландов на Украине, прокурор Рустам Сутко поехал в СИЗО и просто забрал паспорт и личные вещи Фикрета. Мы даже подали заявление о возврате паспорта и о преступлении, но это все осталось без реакции областной прокуратуры", - сказал Мазурок.

"Репортеры без границ" призвали выпустить Гусейнли с Украины

Опасения журналиста разделяет и международная организация в защиту прессы "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders, RWB), которая 15 марта направила обращение генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с призывом немедленно выпустить из страны Гусейнли, имеющего гражданство Нидерландов.

"Мы призываем вас незамедлительно вернуть ему паспорт и позволить Фикрету Гусейнли выехать с Украины", - сказано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации 14 марта.

Запрос о выдаче Гусейнли официальному Баку - это стремление властей Азербайджана расправиться с одним из критиков правящего режима, считают в организации.

Гусейнли является сотрудником вещающей в Интернете телепрограммы "Азербайджан сааты" ("Азербайджанский час"; он также является корреспондентом оппозиционного телеканала Turan Tv, вещающего из Европы, – прим. "Кавказского узла"), который резко критикует Ильхама Алиева, и именно это является причиной стремления Баку заставить замолчать этого журналиста, отмечено в обращении "Репортеров без границ".

"Просим вас незамедлительно отвергнуть запрос на выдачу Гусейнли Азербайджану. Учитывая, что власти Нидерландов взяли его под свою защиту и предоставили гражданство своей страны, отправка его в страну происхождения будет не просто незаконной, а подвергнет его очень большой опасности и может иметь самые тяжелые последствия", - говорится в заявлении организации.

Против экстрадиции Гусейнли в Азербайджан выступили украинские НПО

Украинские неправительственные организации также выступили против экстрадиции Гусейнли в Азербайджан.

Они направили соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием срочно завершить проверку журналиста и дать ему возможность беспрепятственно вернуться в Нидерланды, сообщает азербайджанское агентство Turan.

На Украине этому журналисту грозит серьезная опасность из-за попытки неизвестных лиц похитить его 5 марта в Киеве, сказано в обращении.

Авторы обращения напомнили, что есть резолюция ПАСЕ, в которой выражается беспокойство в связи с угрозами, которые могут ожидать Фикрета Гусейнли в Баку. Они призвали администрацию президента и МИД Украины сделать все, чтобы обеспечить соблюдение прав и свобод Гусейнли.

Под петицией подписались представители Института массовой информации, Платформы прав человека, Центра информации о правах человека, "Детектора Медиа", Центра демократии и верховенства права и "Интерньюз-Украина".

Напомним, что ранее заявление с требованием выпустить Гусейнли из Украины опубликовал Комитет защиты журналистов (Нью-Йорк). "Киев не должен быть причастен к преследованию властей Азербайджана критиков за его пределами. Мы также призываем украинскую полицию расследовать физическое нападение 5 марта на Гусейнли и привлечь виновных к ответственности", - заявила координатор КЗЖ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

Несмотря на многократные обращения в правоохранительные органы Азербайджана, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии по делу Фикрета Гусейнли.