Руководитель процесса по делу "Дальней степи" признан судьей года в Калмыкии

17 марта 2018, 16:18

Судья и секретарь судебных заседаний Элистинского городского суда, участвовавшие в процессе над конкурсным управляющим ООО "Дальняя степь" Александром Долженко, названы Верховным судом Калмыкии лучшими среди своих коллег в 2017 году.

Как сообщал " Кавказский узел ", 6 апреля 2017 года Элистинский горсуд признал бывшего управляющего ООО "Дальняя степь" Александра Долженко виновным в пособничестве преднамеренному банкротству компании и приговорил его к двум годам лишения свободы. 23 июня 2017 года Верховный суд Калмыкии отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор.

По версии следствия, Долженко находился в сговоре с гендиректором "Дальней степи", главой Hermitage Capital Уильямом Браудером - британским бизнесменом, который владел акциями "Газпрома" и был заочно осужден в России на девять лет. Сам Долженко вину не признал и заявил о политическом характере дела .

В процессе над конкурсным управляющим Александром Долженко участвовали судья Элистинского городского суда Илья Фурманов и секретарь судебных заседаний Динара Бадмахалгаева.

Они признаны в Калмыкии лучшим судьей и лучшим секретарем судебного заседания 2017 года, сообщил 12 марта на своем сайте Верховный суд Калмыкии.

В релизе не уточняется, какие заслуги обеспечили Фурманову и Бадмахалгаевой получение этих званий, однако адвокаты Долженко считают, что оно связано с процессом по делу "Дальней степи".

"Я вспоминаю слова государственного обвинителя Веры Чубановой, сказанные при рассмотрении апелляционной жалобы Верховным судом Калмыкии. Тогда она назвала республику маленькой и бедной. Тогда я не поняла смысла этих эпитетов для региона, который обладает такой богатой культурой, историей, потенциалом для развития. В свете же этой новости сказанное прокурором обретает свой истинный смысл", - прокомментировала объявление судьи года адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.

Александру Долженко был назначен защитник, которого он не желал и работа которого оказалась неэффективной, а большая часть процесса прошла в то время, когда подсудимый не мог принимать в нем участия из-за проблем со здоровьем, напомнила Ермолаева. "Его вывезли из больницы и посадили в состоянии, когда он не мог осознавать смысл происходящего, и провели допрос подсудимого в таком виде, а попытки защиты возобновить судебное следствие были встречены отказом суда", - рассказала она.

В настоящий момент защита ожидает рассмотрения в ЕСПЧ жалобы на несправедливое судебное разбирательство. "Жалоба была зарегистрирована 13 февраля, теперь мы в ожидании коммуникации", - сообщила Надежда Ермолаева.

Дело Браудера, одним из эпизодов которого является дело о преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь", получило широкую известность после смерти в российской тюрьме одного из обвиняемых, юриста Сергея Магнитского. Браудер обвинил российские власти в покрывательстве преступлений. После этого Европарламент проголосовал за введение санкций против всех, кто имел отношение к преследованию юриста, а швейцарские банки арестовали их счета. В США в декабре 2012 года был принят "закон Магнитского", которому в декабре 2016 года был придан глобальный статус. Он позволяет вносить в санкционные списки США граждан любых стран, которые, по мнению США, "ответственны за внесудебные убийства, пытки или любые другие действия, которые нарушают права человека".