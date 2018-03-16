Импорт праворульных машин объявлен вне закона в Армении

16 марта 2018, 23:27

Президент Армении Серж Саргсян сегодня утвердил вызвавший протесты запрет ввоза в страну машин с правосторонним рулем.

"Кавказский узел" сообщал, что 1 марта армянские парламентарии одобрили проект закона во втором и окончательном чтении.

Сегодня глава государства подписал принятый Национальным собранием законопроект "О запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления", передает информацию пресс-службы президента Армении корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что импорт праворульных автомобилей запрещается в Армении с 1 апреля до 1 октября 2018 года. Минтранс Армении рассчитывает на то, что к октябрю Евразийская экономическая комиссия внесет изменения в технический регламент стран Таможенного союза и в список стран, запрещающих эксплуатацию праворульных автомобилей.

Первоначально Минтранс Армении предложил запретить не только ввоз автомобилей с правым рулем, но и эксплуатацию уже ввезенных. Это вызвало протест автовладельцев. 7 января около тысячи протестующих провели в Ереване автопробег, после чего правительство пошло на уступки. 12 января автодилеры потребовали отказаться и от запрета импорта праворульных машин, но представитель правительства исключил такую возможность.

По мнению авторов законопроекта, правостороннее расположение руля в машине ограничивает водителю обзор при маневрах в условиях левостороннего движения и чаще приводит к ДТП. Противники запрета утверждают, что этот довод не подтверждается статистикой ДТП или другими исследованиями.