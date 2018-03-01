Закон о запрете ввоза праворульных машин в Армении принят окончательно

01 марта 2018, 15:02

Армянские парламентарии сегодня во втором и окончательном чтении одобрили проект закона о полном запрете на ввоз автомобилей с правосторонним рулевым управлением.

Как писал "Кавказский узел", 18 января правительство Армении одобрило инициативу Минтранса, предполагающую запрет на импорт праворульных машин с 1 апреля до 1 октября 2018 года. 9 февраля парламент Армении одобрил законопроект в первом чтении.

Первоначально Минтранс Армении предложил запретить не только ввоз автомобилей с правым рулем, но и эксплуатацию уже ввезенных. Это вызвало протест автовладельцев. 7 января около тысячи протестующих провели в Ереване автопробег, после чего правительство пошло на уступки. 12 января автодилеры потребовали отказаться и от запрета импорта праворульных машин, но представитель правительства исключил такую возможность.

Инициативу Минтранса о полном запрете на ввоз праворульных машин во втором и окончательном чтении поддержал 61 депутат. Против законопроекта высказались 33 депутата двух парламентских фракций - блока "Елк" и "Блок Царукяна", передает корреспондент "Кавказского узла", следивший за трансляцией заседания парламента Армении в прямом эфире канала Youtube.

Ранее, 28 февраля, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян заявила, что обсуждение второго чтения не предусмотрено. "Депутаты не представили свои письменные вопросы в соответствии с парламентским регламентом", - сказала она на заседании заксобрания.

Замминистра транспорта и связи Гагик Григорян, в свою очередь, объявил в парламенте, что в представленный ко второму чтению проект закона внесено изменение. "Из проекта снято положение о временном запрете на импорт автомобилей с правосторонним рулевым управлением. Запрет на ввоз праворульных машин будет действовать с 1 апреля", - заявил замминистра.