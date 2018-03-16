Отчим убитой в Сочи девочки арестован

16 марта 2018, 18:51

Суд постановил заключить под стражу на два месяца гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", пятилетняя девочка, пропавшая в Сочи 13 марта, была найдена мертвой. В убийстве ребенка подозревается отчим, гражданин Азербайджана. Он задержан и, по данным следствия, дал признательные показания.

По данным следствия, отчим остался с детьми, пока их мать находилась в больнице. Девочка капризничала, и он ударил ее, укладывая спать. Утром отчим нашел девочку мертвой, и отнес ее тело в гористую местность, где засыпал камнями. Правоохранители обнаружили труп в месте, указанном подозреваемым, сообщили в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Сегодня суд в Сочи постановил заключить отчима девочки под стражу, передает РИА "Новости".

"Арестован на два месяца", - цитирует старшего помощника руководителя краевого главка Следкома Наталью Смяцкую "Интерфакс".

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно решения суда об аресте и дачи признательных показаний не поступало.

Семья, в которой воспитывалась погибшая девочка, многодетная. Сочинские власти предложили матери на время отдать троих детей в перинатальный центр, детдом и реабилитационный центр, а также пообещали помочь в организации похорон.