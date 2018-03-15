15 марта 2018, 11:56

Задержан отчим убитой в Сочи девочки

Гражданин Азербайджана сознался в убийстве пятилетней падчерицы в Сочи, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", пятилетняя девочка пропала в лесу под Сочи вечером 13 марта. Об исчезновении ребенка сообщил ее отчим, который после этого пропал и был найден позднее в одном из хостелов Адлера. Сегодня стало известно, что пропавшая девочка найдена мертвой.

Отчим ребенка был задержан в рамках расследования дела об убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). "Мужчина дал признательные показания", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.  

По данным следствия, гражданин Азербайджана проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта женщина находилась в больнице, а отчим остался с девочкой дома. "Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, на что он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращению обнаружил девочку без признаков жизни. После он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями", - рассказали в ведомстве.

Тело девочки было найдено в лесном массиве - в месте, указанном подозреваемым. Судмедэксперты выясняют причины смерти ребенка. "В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СУ СКР. 

Примечание:

"Возобновлены поиски ребенка на реке Чир", "Арестован подозреваемый в похищении камышинской школьницы", "200 человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка".

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