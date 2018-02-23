23 февраля 2018, 08:55

200 человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка

К поискам девятилетнего мальчика, пропавшего 21 февраля в городе Суровикино Волгоградской области, привлечены сотрудники МЧС, Росгвардии, волонтеры, кинологи, водолазы и беспилотная авиация. По последним данным, ребенок провалился под лед на реке Чир, сообщили следователи.

Заявление об исчезновении ребенка поступило в отдел МВД по Суровикинскому району вечером 21 февраля. Поиски ребенка ведутся в круглосуточном режиме, сообщили в полиции.

"Поднят личный состав районного отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. Утром 22 февраля численность группировки доведена до двухсот человек", - сообщается на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным следствия, школьник проживал в городе Суровикино с мамой и бабушкой. Около 12 часов 21 февраля он отпросился на прогулку и пропал. В поисках ребенка задействованы силы областных управлений МЧС, Росгвардии, кроме того, привлечены волонтеры, кинологи, водолазы и беспилотная авиация, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). В рамках расследования были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в городе, сообщается 22 февраля на сайте ведомства.

"Удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лед не выдержал веса детей - оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одном из них. В настоящее время ведутся поиски тела утонувшего ребенка", - рассказали в СУ СКР.

Ранее "Кавказский узел" писал об исчезновении ребенка в городе Новороссийске Краснодарского края. 12-летний мальчик не вернулся из школы днем 16 февраля. На его поиски отправились полицейские и волонтеры. 18 февраля стало известно, что мальчик найден живым.

Примечание:

"Шестилетний ребенок пропал в Ростове-на-Дону", "Мужчина с ребенком найдены живыми в лесу на Кубани", "Более 150 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в кубанском лесу".

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