15 марта 2018, 07:16

Пропавшую в Сочи девочку нашли мертвой

Тело пятилетней девочки, пропавшей 13 марта, найдено в окрестностях Сочи, сообщили в правоохранительных органах. По неподтвержденным данным, в убийстве ребенка подозревается ее отчим.

Как писал "Кавказский узел", пятилетняя девочка пропала в лесу под Сочи вечером 13 марта. Об исчезновении ребенка сообщил ее отчим, который после этого пропал. Позднее полицейские нашли его в одном из хостелов. Поиски девочки продолжились.

В правоохранительных органах сообщили, что ребенок найден мертвым. Эту же информацию подтвердили в поисковой группе. "Девочка найдена мертвой. Ждем (информации) от Следственного комитета", - цитирует источник, задействованный в поисках ребенка, ТАСС.

По неофициальным данным, в гибели девочки заподозрен ее отчим. Он признался, что убил ее, а тело закопал в лесу, пишет РИА "Новости".

Подтверждения этой информации от правоохранительных и следственных органов нет. 

Примечание:

"Возобновлены поиски ребенка на реке Чир", "Арестован подозреваемый в похищении камышинской школьницы", "200 человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка".

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15 марта 2018, 08:29

15 марта 2018, 07:16

  • Пропавшую в Сочи девочку нашли мертвой

    Тело пятилетней девочки, пропавшей 13 марта, найдено в окрестностях Сочи, сообщили в правоохранительных органах. По неподтвержденным данным, в убийстве ребенка подозревается ее отчим.

15 марта 2018, 05:56

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