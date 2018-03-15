Пропавшую в Сочи девочку нашли мертвой

15 марта 2018, 07:16

Тело пятилетней девочки, пропавшей 13 марта, найдено в окрестностях Сочи, сообщили в правоохранительных органах. По неподтвержденным данным, в убийстве ребенка подозревается ее отчим.

Как писал "Кавказский узел", пятилетняя девочка пропала в лесу под Сочи вечером 13 марта. Об исчезновении ребенка сообщил ее отчим, который после этого пропал. Позднее полицейские нашли его в одном из хостелов. Поиски девочки продолжились.

В правоохранительных органах сообщили, что ребенок найден мертвым. Эту же информацию подтвердили в поисковой группе. "Девочка найдена мертвой. Ждем (информации) от Следственного комитета", - цитирует источник, задействованный в поисках ребенка, ТАСС.

По неофициальным данным, в гибели девочки заподозрен ее отчим. Он признался, что убил ее, а тело закопал в лесу, пишет РИА "Новости".

Подтверждения этой информации от правоохранительных и следственных органов нет.