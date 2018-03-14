Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

14 марта 2018, 14:33

Полиция нашла отчима пропавшего в Сочи ребенка

Мужчина пропал после того, как сообщил об исчезновении падчерицы в сочинском селе Бестужевское, полицейские нашли его в одном из хостелов. Поиски ребенка продолжаются, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", пятилетняя девочка пропала в лесу под Сочи вечером 13 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).

Об исчезновении девочки сообщил ее отчим, после чего перестал выходить на связь. Сотрудники полиции устанавливали его местонахождение, написал со ссылкой на представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю ТАСС.

Мужчину нашли в одном из хостелов Адлера. "С ним работают правоохранители. Поиски ребенка продолжаются", - цитирует источник в МВД "Юга.ру".

В поисках девочки участвуют более тысячи человек, пишет РИА "Новости".

К поискам был привлечен вертолет МЧС, однако он не смог вылететь из-за низкой облачности. В поисках задействованы два тепловизора, пишет "Живая Кубань".

Примечание:

"Возобновлены поиски ребенка на реке Чир", "Арестован подозреваемый в похищении камышинской школьницы", "200 человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка".

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