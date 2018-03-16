Политологи назвали низким интерес к выборам у живущих в Армении россиян

16 марта 2018, 18:10

Граждане России, живущие в городах Армении, смогут попасть 18 марта на избирательные участки в Ереване и Гюмри на специально выделенном транспорте, сообщил сегодня представитель российского посольства. Армянские политологи и активисты сочли недостаточной мотивацию местных избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта состоится голосование на выборах президента России. Действующий президент Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Кроме него, зарегистрированы семь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".

В Армении открыты два избирательных участка для голосования на выборах президента России: на территории посольства в Ереване и в здании генконсульства в Гюмри, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник посольства России в Армении.

При этом он отказался уточнить число живущих в Армении россиян, обладающих правом голоса.

По данным ЦИК России на 1 января, за пределами Российской Федерации зарегистрированы 1 875 408 российских избирателей. При этом в сообщении, размещенном на сайте ЦИК, не уточняется, в каких странах они живут.

При поддержке российского посольства организована доставка избирателей на участки для голосования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общественной организации "Россия" Юрий Яковенко.

"Граждане России из Гавара, Дилижана, Севана, Абовяна и Эчмиадзина будут доставлены для голосования в посольство. Выделен также транспорт для доставки избирателей в генконсульство из Алаверди, Степанавана и Ванадзора. В самой столице организовано четыре рейса по десяти маршрутам", - рассказал он.

Эти меры могут оказаться неэффективными, предположил научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

"Стоит задача любыми способами обеспечить явку, и эту задачу государственная машина старается решить, в том числе и в Армении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", но предположил, что активность избирателей будет невысокой.

Российские власти стараются "обеспечить явку, в том числе и в диаспоре", согласился координатор программ общественной организации "Объединение информированных граждан" Даниел Ионесян.

Однако многие российские граждане в Армении "не пойдут на выборы из-за отсутствия мотивации", поделился он своим предположением с корреспондентом "Кавказского узла".

На улицах Гюмри нет агитационных предвыборных материалов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель, глава общественной благотворительной организации "Ширак-центр" Ваан Тумасян. "Единственный плакат о дате выборов висит на входе в генконсульство", - пояснил он.

Тумасян уточнил, что тоже скептически оценивает перспективу высокой явки на выборах.

Материалы о президентских выборах в России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "4-е выборы Путина".