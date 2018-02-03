Жители юга России сообщили о принуждении к участию в митинге

03 февраля 2018, 23:58

На массовые митинги в Ростове-на-Дону и городах Краснодарского края принудительно вывели студентов, школьников и бюджетников, сообщили местные жители в социальных сетях. Патриотические митинги-концерты, организованные сегодня во всех крупных городах России, объединили тематически участие России в Олимпиаде, санкции, борьбу с терроризмом и годовщину Сталинградской битвы.

"Кавказский узел" писал, что жители Грозного - студенты и работники бюджетных организаций - сообщили сегодня о принуждении к участию в митинге в рамках всероссийской акции "Россия в моем сердце". "Основная цель мероприятия – показать наше единство", - отметил сотрудник мэрии Грозного. Студентам рассказали, что планируется "патриотическая акция" и "митинг против последних санкций, введенных США против России".

Организатором общероссийской акции "Россия в моем сердце" выступила Общественная палата РФ. Это "патриотические митинги-концерты, мероприятия в поддержку российских олимпийцев и акции против антироссийских санкций" с целью "продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны", сообщило сегодня со ссылкой на организаторов РИА "Новости".

Краснодарский край: "праздничные мероприятия" в поддержку олимпийцев

На Кубани митинги в рамках общероссийской акции прошли в четырех городах - Краснодаре, Сочи, Анапе и Армавире.

"Митинг-концерт был призван привлечь внимание к ситуации, которая складывается вокруг российских атлетов, а также подчеркнуть то, что жители страны гордятся олимпийцами, их победами и достижениями. Только в Краснодаре на площади имени Пушкина собрались порядка 15 тысяч жителей и гостей города. Всего по краю в праздничных мероприятиях приняли участие более 90 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте администрации Краснодарского края.

В акции на площади Искусств в Сочи, по данным городской администрации, приняли участие 1500 человек. "Сегодня это мероприятие посвящено только одному – пожеланию победы нашим спортсменам. Здесь собрались люди, которые понимают, что такое заслужить путевку на Олимпийские игры. Это титанический труд", - процитировала пресс-служба администрации слова директора департамента физической культуры и спорта Сочи Сергея Пилосяна.

На момент начала акции в Краснодаре на площади было "около двух тысяч человек", а к концу осталось "не больше нескольких сотен". На акцию группами привели студентов и воспитанников футбольного клуба «Кубань», активисты партий «Единая Россия» и ЛДПР пришли с многочисленными флагами и выстроились у сцены, а на крыльце краевой библиотеки женщины со списками регистрировали участников митинга. В Анапе и Сочи митинги, "несмотря на разнарядки", были немноголюдными, сообщило со ссылкой на краснодарскую активистку Софью Русову издание The Insider.

К участию патриотической акции в Армавире с началом в 8.00 утра насильно привлекли школьников средних классов, сообщил со ссылкой на распоряжение начальника образования города "Голос Кубани".

Издание опубликовало фотокопии распоряжений, в котором говорится, что школьники 6-8 классов должны разучить для митинга "1-2 спортивных кричалки, направленных на поддержку участников олимпиад", взяв с собой "красочные плакаты на спортивную тематику и флажки". От каждой школы на митинг потребовали привести от 50 до 100 детей.

Ростов-на-Дону: митинг против терроризма

В Ростове-на-Дону сегодня прошел митинг-концерт "Россия за мир!", посвященный борьбе против терроризма. По данным организаторов акции, на главной городской площади собрались около 5 тысяч человек, для них со сцены выступили песенные и танцевальные коллективы Ростовской области.

"Чиновники в Ростове-на-Дону используют привычные им методы — сгоняют на эти акции студентов", - сообщили ростовские сторонники Алексея Навального на своей странице "Команда Навального | Ростов-на-Дону" "ВКонтакте"

В подтверждение принудительного участия в митинге студентов активисты опубликовали скриншоты переписки в мессенджере. В сообщениях, адресованных студентам Донского государственного технического университета (ДГТУ) говорится, что все студенты должны прийти к 11.30 на Театральную площадь "в полном составе, проверка поголовная".

Сотрудникам ростовских бюджетных организаций тоже приказали быть на митинге против терроризма. "А бюджетников сейчас на митинг согнали "За мир против терроризма!"

Бедные люди!", - написала сегодня жительница Ростова-на-Дону Елена Хатламаджиян на своей странице в Facebook.

Власти насчитали 5 тысяч человек на митинге в Махачкале

Митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпиады-2018 в Южной Корее прошел на центральной площади Махачкалы, в нем приняли участие 5 тысяч человек. Дагестанские чиновники и спортсмены выступили со словами поддержки российских олимпийцев, после чего "митинг продолжился концертной программой в исполнении артистов и певцов республиканской эстрады", говорится в сообщении на сайте махачкалинской администрации. "Российских спортсменов лишили права выступать под флагом своей страны. Но Международный олимпийский комитет никогда не сможет лишить наших спортсменов поддержки российских болельщиков", - процитировало слова участницы митинга, студентки Дагестанского колледжа культуры и искусств Карины Хидировой ТАСС. В Черкесске сегодня состоялись "яркий флешмоб и масштабные народные гуляния в поддержку российских спортсменов". В акции участвовали школьники, выражавшие протест против санкций, а несколько десятков детей с флагами в руках исполнили танец под песню "Вперед, Россия!", сообщило РИА "КЧР".

Ставрополь, Астрахань, Нальчик и Назрань отметили годовщину Сталинградской битвы





В Ставрополе в митинге, посвященном 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, поучаствовали, по данным властей, 8 тысяч человек. Перед ними выступили "депутаты, общественные деятели Ставрополья, представители ветеранских организаций", сообщила пресс-служба губернатора края.

Говоря в своих выступлениях о Сталинградской битве, чиновники упоминали о "новых вызовах" для России. "Сегодня у нашей страны множество новых вызовов – санкции, терроризм. Мы действительно сегодня на войне – за город, за край, за Россию", – заявила на митинге в Ставрополе зампред Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

В Астрахани акция "Россия в моем сердце" была посвящена поддержке российских олимпийцев и "привязана к мероприятиям в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве", в Майкопе акцию приурочили к 75-й годовщине освобождения города от гитлеровских захватчиков, в Назрани прошел митинг в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, в Нальчике в честь этой же годовщины состоялся митинг-концерт, сообщило РИА "Новости".